FOX體育台將走入歷史 原頻道由ELEVENSports接手
運動中心/綜合報導
2020-12-30 17:48:34
ELEVEN體育台今天宣布，元旦起將改在73、74台，接替原本的FOX體育台，NBA例行賽明天(31號)早上九點半將由洛杉磯湖人作客聖安東尼奧馬刺隊，元旦早上十點太陽VS爵士，星期六(2號)早上九點繼續觀看湖人VS馬刺本週第二戰。
紫金軍團對黑衫軍的重頭大戲由裘爺李亦伸擔任球評，裘爺指出，馬刺今年開季狀況調整不俗，得分更穩定，DeMarre Carroll每場可以傳出9次助攻，場均21分，三分球命中率提升到3成7，展現犀利外線能力，但防守還是馬刺目前最大的改變和修正。湖人開季表現略有起伏，防守不穩定是關鍵，先發控球Dennis Schroder掌握大量球權和使用率，導致湖人團隊戰力和角色球員發揮都沒有更加理想，也是湖人需要調整的問題，但兩邊比較，湖人勝算還是比較高，如果讓LeBron James聯手Anthony Davis就有機會拿勝，但若放任Dennis Schroder持續單打突破而沒有更優質的防守以及造成失分，馬刺還是有機會擊敗湖人。
晚間十點的「嘻說籃球」也會為大家帶來NBA開季、政大雄鷹超級新秀游艾喆、新竹街口攻城獅主場開幕戰以及富邦勇士張宗憲等精彩專題報導。