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帶女友逛逢甲！Siri提醒「早點回家」　他隔天看新聞臉綠

編輯中心/綜合報導

2020-12-30 17:58:16

▲有網友分享親身經驗，途經車禍現場因為好奇看了一眼，想不到回家後手機就故障，Siri一直自動跳出，讓他好緊張。（示意圖／翻攝自Unsplash）
▲一名台北男開車帶女友到台中逢甲夜市遊玩，沒想到準備回家時，手機畫面突然跳出Siri提醒，要他「早點回家」，隔天看完1條新聞後，更讓他不寒而慄。（示意圖／翻攝自Unsplash）
太離奇！日前一名台北男子開車帶女友到台中逢甲夜市遊玩，沒想到準備回家時，手機畫面突然跳出Siri提醒，要他「早點回家」，隔天看完1條新聞後，更讓他不寒而慄，過程曝光也引發關注。
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一名網友27日時在臉書《靈異公社》分享近期遭遇，「26日跟女朋友去台中逛夜市，打算逛完就直接回台北，當天逛完大約晚上9點，但以往的經驗告訴他大雅這時候應該會塞車」，於是兩人又再回去夜市慢慢逛，但因為假日夜市人很多加上原po又沒耐心排隊，最終兩人也沒吃到什麼。
原PO表示，當晚11時左右，他提議去南屯吃火鍋，半夜再從南屯回去才不會塞車，「我們上車之後，發動車子，女友從包包拿出手機，準備連接藍牙放音樂，卻看到手機在Siri畫面顯示『早點回家』四個字。雖然不是很可怕的經歷，但我覺得滿妙的」。

▲手機的Siri自行跳出提醒，讓原PO印象深刻。（圖／翻攝《靈異公社》）
▲手機的Siri自行跳出提醒，讓原PO印象深刻。（圖／翻攝《靈異公社》）
隨後原po又貼出27日凌晨的國道死亡車禍新聞，當天清晨3時許，台中消防局接獲通報國道1號北上王田南屯路段185公里處有車禍發生，警消趕到現場後，發現一名機車騎士遭車輛輾壓，遺體已經無法辨認身分，現場機車車頭嚴重損毀，碎片散落一地，不遠處還有一輛右前輪爆胎的聯結車，隨後卻有3、4名駕駛報案，認為疑有輾過死者。相關案情仍在調查中。

貼文一出也掀起熱議，不少網友也分享實際遭遇，「Siri有時候真的很可怕，我也遇過半夜一人看著電視，手機放在桌上，它突然自己講話」、「有一次我從板橋朋友家要導航去信義區，Siri怎麼繞就是繞圈圈，一直不帶我出去巷子。我不信邪，硬是自己找路，結果它依然帶我進巷子。最後我說，算了，繞不出去，在這邊附近吃吧！然後Siri就好了，自己變換導航路線....晚上吃飯時看到新聞，信義區百貨公司倉庫區發生火災，超扯」。
▲不過也有人點出，原po不論多晚回家，都不會遇上新聞事件內的車禍。（圖／翻攝高公局網站）
▲不過也有人點出，原po不論多晚回家，都不會遇上新聞事件內的車禍。（圖／翻攝高公局網站）
不過也有人在留言反駁，「這起車禍發生在南屯到王田段，你就算到南屯吃完飯再回台北也不會遇到，是要壓到什麼？」原PO則回應，「鬧笑話，但也說明了我沒有在白賊，而且Siri是真的自己顯示早點回家」。（編輯：潘毅）
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