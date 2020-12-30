▲ Jaguar F-Type 英倫雙座跑車 366 萬起正式登台

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Jaguar Land Rover Taiwan台灣捷豹路虎今日正式發表當家純種跑車 Jaguar F-Type。今日發表的 Jaguar F-Type 車系編成包含 P300 R-Dynamic 與 P450 R-Dynamic 兩款車型，建議售價分別為 366 萬元起及 486 萬元起，同時享有 Jaguar 5 年原廠保養專案。
經典元素與當代美學完美交織
Jaguar F-Type 承襲聞名車壇的一體式航太工法鋁合金車身結構做為造車基礎，以簡單俐落的車身線條，配上隱藏式車門把手設計與動感的電動收折隱藏式尾翼，結合跑車必備的空氣力學輪廓；在外觀造型上，P300 R-Dynamic 與 P450 R-Dynamic 兩款車型，分別配置 19 吋輪圈與 20 吋輪圈，P450 R-Dynamic 車型更搭配紅色煞車卡鉗，而雙車型全面革新進化的銳利 J Blade LED日行燈，搭配修長肌力線條的引擎蓋、葉子板散熱孔與網格狀大型水箱護罩。
純粹駕馭快感
今日發表的兩款 Jaguar F-Type 在動力配置上，P300 R-Dynamic 車型配置 Ingenium 2.0 升四缸渦輪增壓引擎，可創造 300PS/400Nm 的充沛動力輸出，而同級唯一搭載 5.0 升 V8機械增壓的 P450 R-Dynamic 車型，除了標準配備主動式電子懸吊系統，更可輸出 450PS/580Nm 的強悍動力，雙車型皆搭配上重新精進調校的 Quickshift 8速手自排變速箱，並擁有尖端航太工法的輕量化鋁合金車身結構與無所不在的空氣力學設計，0-100 公里加速可分別締造 5.7 秒與 4.6 秒的亮眼佳績，加上前置引擎後輪傳動的 Jaguar 經典跑車配置，以及跑車必備的主動式跑車排氣系統，讓駕駛者在每一下油門踩踏時，除了感受到收放自如的加速反應，還能享受到靈敏細膩的操駕反饋，更擁有猛爆的排氣聲浪。
高質感的智慧移動生活
Jaguar F-Type 擁有高質感且前衛內裝鋪陳，除了雙車型皆配置固定式全景玻璃天窗以及能與車輛融為一體的跑車座椅外，更提供正副駕駛座 6 向電動調整功能以及雙區恆溫空調系統，同時也將 Meridian 380W 頂級音響系統納入標準備配，帶給駕駛者極致的聽覺饗宴，其中 P450 R-Dynamic 車型進一步升級為奢華的溫莎皮革高性能跑車座椅。
Jaguar F-Type 做為一輛性能跑車，此次結合人性化操縱邏輯和直覺化設計的車載科技絕對是一大亮點，其車艙內部採用 12.3 吋高解析度的互動式數位儀表板提供了完整的駕駛資訊，而先進的 10 吋Incontrol Touch Pro 智慧觸控顯示幕，更完整支援中文化衛星導航以及 Apple CarPlay® & Android Auto™ 系統，透過多項前衛科技挹注與完美的系統整合。
此外，同步導入的 InControl Remote遠端控制系統，車主僅需利用智慧型手機下載 Jaguar Remote 應用程式，便能即時掌控車輛狀態，並可與愛車進行遠端互動，實踐一機在手遠端遙控的便利生活，搭配垂直整合的 e-Call SOS 緊急通報以及 b-Call 道路救援服務，能在遭遇緊急事件時即時通報專屬服務中心，取得最快速妥善的解決方案或相關資訊。
先進主被動安全科技
此次發表的 Jaguar F-Type 全車系標配先進的主被動安全防護系統，包含 LKA車道維持輔助系統、BSA盲點偵測輔助系統、DCM駕駛注意力監控系統、DSC循跡動態穩定控制系統、EBA緊急煞車強度輔助系統與前後方停車警示系統，其中 P450 R-Dynamic 車型更標配了電子式後軸主動限滑差速器。
|Jaguar F-Type
|車型選擇
| 建議售價
|銷售方案
|New Jaguar F-TYPE P300 R-Dynamic
|366 萬元起
|全車系享 0 負擔 5 年原廠保養專案*
|New Jaguar F-TYPE P450 R-Dynamic
|486 萬元起