高雄跨百光年　恭請溫王爺安座海上舞台和瘟押煞

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高市府副市長史哲也在臉書（Facebook）揭露主辦單位用心，包括籌備活動期間曾向林茂賢求教，希望跨年讓高雄用台灣自己的方式，為全世界祈福，兩人從水燈、天燈，一路談到高雄的十二婆姐、家將除煞、鍾馗陣，最後他請教如果讓無人機展演王船形象是否有問題等，得到回答「那要先進行和瘟押煞科儀」，於是，文化局長王文翠找尋在地愛河灣流域的王爺廟並籌備科儀；最終在愛河畔尋得建廟超過70年也有王船信仰的高雄鹽埕北野町溫王廟並應允跨年夜坐鎮海上舞台。
高雄跨百光年活動驚喜不斷，工作團隊今天宣布，跨年夜的無人機演出重頭戲是王船圖像來為台灣祈福，上午並安排「和瘟押煞」儀式，祈求台灣遠離瘟疫、合境平安，市府新聞局及文化局等單位也特別恭請鹽埕北野町溫王廟溫府大王爺乘船順愛河而下，坐鎮海上舞台，庇佑瘟疫遠離、合境平安。
王文翠指出，台灣齊心協力成功防堵疫情蔓延，但目前全世界仍面臨險峻威脅，高雄跨百光年活動結合民間傳統除瘟儀式恭請溫王爺坐鎮舞台。在海上舞台的和瘟押煞儀式後，跨年夜無人機編會組成王船圖樣展演，為高雄、台灣與世界祈求平安。
新聞局長董建宏表示!今年對台灣對全世界都是非常艱困的一年，但是也在政府的領導之下，還有我們全民的配合之下，其實台灣成為世界的典範。
王文翠也指出，海上舞台在(晚上)7點45分的時候，進行一場「和瘟押煞」的一個儀式，再結合無人機的展演，希望呈現一個王船的圖案，來象徵一個除煞的意涵，現場也將在海上舞台，進行一場「和瘟押煞」科儀。
台灣民俗文化研究學者林茂賢也指出，在台灣民間每當流傳瘟疫的時候就會請瘟神也就是王爺來坐鎮，這場起駕到海上安座的儀式，全程遵循古禮，地獄殿吉勝堂八家將，落地吹等陣頭開道，儀式相當的隆重，透過這樣很台灣的方式，來祈求活動順利之外，也為全世界祈福，希望瘟疫快快退散。