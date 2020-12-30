採分眾、分流、分區管制　高雄跨年雙舞台限制16萬人

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陳其邁表示，高雄跨百光年共有蓬萊、高流、海上，共三個舞台區，蓬萊舞台區扣掉建築物佔地高達4.5公頃，原來設計的容量大概是20萬人，用單位面積每個人1公尺的距離計算約有13萬人，但這次加嚴標準，降到10萬人，而高流舞台區佔地約1.5至2公頃，也減至6萬人，現場會用科技的方式，空拍機即時來估算現場人數，空拍機會在兩個舞台區計算單位面積的人數，一旦接近人數限制，就會啟動相關的人員即時進行分區分流管理。
衛生局長黃志中指出，跨年活動時蓬萊舞台區不會有任何販賣飲食的攤位，但會有一些飲水的提供，現場設有四個管制點，管制區設有紅外線感測儀，人數開始增加時候會有相當程度的分流管制，現場空拍機一旦發現達到限制人數的八成左右，就會封閉先大港橋管制口、再封閉蓬萊路徒步區。
而高流舞台區部分也會進行分流管制與監測，另外，在11到15號碼頭和其他離舞台區比較遠的地方也會有人員在會場宣導戴口罩和禁止飲食，估計除了工作人員之外，此次直接在現場協助防疫的人員，就動員超過350個人。
陳其邁也指出，針對民眾居家檢疫結束後自主健康管理的部分，市府已有掌握名單資料，也能立刻掌握行蹤，並會在事前簡訊提醒禁止進入跨年相關的活動場域，若正在自主健康管理的民眾在跨年當天踏入會場，每10分鐘手機就會發出警告，提醒儘快離開現場，若違反就會依傳染病防治法祭出30萬的罰款。
陳其邁強調，疫情嚴峻，加上跨年夜天氣將會非常的寒冷，所以要提醒市民朋友及想來高雄參加跨年的外縣市朋友，能夠注意自己的健康，多穿一點衣服，在身體狀況不佳的情況之下，可以不用到現場，在線上或是電視機前觀賞也是非常精采的，或是分散到鄰近的旗津、鼓山、鹽埕、前金、苓雅、前鎮等區，一樣可以欣賞到精彩的大港花火。