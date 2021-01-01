被譽為「泰版郭碧婷」！27歲選美皇后人生一次看
記者賴正琳/綜合報導
2021-01-01 23:00:00
2020泰國小姐於13日晚間於清邁舉行總決賽，要從16名進入複賽的佳麗中選出總冠軍和第2至第4名的佳麗。27歲的娜塔帕（Natthaphat Phongpraphan）奪下后冠，成為第52屆泰國小姐賽的冠軍。選美比賽過程艱辛，又行程很滿，14日早晨醒來的娜塔帕接受媒體採訪時，還笑稱不敢相信美夢成真，「一覺醒來突然變有名，十分不習慣。」170cm的她身材比例十分好，堪稱「人間芭比」。
延伸閱讀：留美越南白富美畢業照爆紅 會多國語言又是學霸引眾驚根據泰國《國民報》報導，娜塔帕就讀於泰國國立瑪希隆大學（Mahidol University）地球科學系，身為學霸的她毅然決然投入選美賽事，和泰國各輔選拔出來的美女競爭，最終脫穎而出，由去年的泰國小姐希瑞通（Sireethon Leigh-aramwat）為她加冕。
奪得后冠後她獲得100萬銖獎金，以及未來1年擔任文化和觀光大使的工作，她還額外獲得鑽石后冠、后棍，且泰國商會大學會提供讀到博士學位的獎學金，殊榮十分多，總價值估計大約250萬泰銖。
不過，要問鼎后座一點也不容易，從各府脫穎而出被送往比賽現場後，要經歷泳裝比賽、晚宴服比賽、機智問答比賽、參觀泰國景點拍攝宣傳片和各種賽事。今年的泰國小姐一起前往寺廟進香，又去了清邁動物園和老虎互動。在12月7日時，30名佳麗站在一間渡假村吊橋上準備拍照時，吊橋突然斷落，30名佳麗通通墜入池塘，有2名佳麗慘遭抓傷、1名佳麗頭部受傷，相當驚險。