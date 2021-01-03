影／千名韓國人對台印象竟是這樣？台韓情侶揭結果引眾驚
記者賴正琳/綜合報導
2021-01-03 23:00:00
根據四方報報導，由韓國男生邦ㄚ和台灣女生智ㄚ共同經營的Youtube頻道「KT story」，經常會對韓國和台灣文化的差異、看法和議題分享看法。近期兩人分享Expedia旅行社對1000名韓國人對台灣的印象問卷，年齡層為20歲至40歲的公司上班族，結果讓人感到十分有趣。
他們接著分享了排名，原來第一名是夜市，隨著珍珠奶茶在全球產生熱潮，台灣的夜市亦紅遍了世界；第二名是花漾爺爺，是一檔在韓國相當火紅的綜藝節目，幾位爺爺主持人曾來過台灣旅遊；第三名則是「青春浪漫類型的戲劇」，對於韓國人來說，台灣的青春戲劇竟然十分引人注目，像是曾經轟動韓國的《不能說的秘密》，曾被韓國民眾票選為「最想在電影院重溫電影第一名」，或是《我的少女時代》、《想見你》、《比悲傷更悲傷的事》和《那些年，我們一起追的女孩》都讓韓國人印象深刻。第四名則是天燈，來台灣成了必做的一件事。而來台灣旅行最大的魅力，「美食」毫無懸念的奪冠了。至瑜來台北最想去的地方，第一名是士林夜市、第二名則是台北101。關於對台灣的調查問題實在非常多，同時讓台灣人了解韓國觀光客眼中的台灣是怎麼樣的，讓人驚訝跟台灣在地人對台灣印象的差別。
KT story由來台生活的邦ㄚ和台灣女生智ㄚ一起製作內容，兩人笑稱是「在鄉下生活的台韓情侶」。目前定居於台灣田野之間的他們，過著忙時拍影片、閒暇時享受田園的生活，合作無間的可愛情侶，讓人期待他們未來會推出的影片。
－－－－－－KT story Youtube頻道：https://www.youtube.com/channel/UCMM_seJ0wZxLofqzYdpUF4Q