影／改善員林西區周邊淹水　「龍燈公園」滯洪池動工

員林市莒光路、員基醫院一帶，因排水條件不佳，遇颱風、大雨常造成市區積淹水情形，為改善水患問題，彰化縣政府及市公所找出原因，將在員林龍燈公園改造成滯洪池，來解決市區淹水問題，今（30）日舉行動土儀式，預計2022年完工，當地居民相當雀躍。

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▲彰化縣政府將在員林龍燈公園改造成滯洪池，增加滯洪空間，來解決市區淹水問題，舉行動土儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

× ▲彰化縣政府將在員林龍燈公園改造成滯洪池，增加滯洪空間，來解決市區淹水問題，舉行動土儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

彰化縣政府結合民代向內政部營建署爭取經費挹注，加速推動龍燈公園「變身」成為滯洪池建設，透過增加都市滯洪空間的方式，緩解市區淹水問題，彰化縣長王惠美表示，龍燈公園滯洪池工程經費為1億8,900萬元，完工後可滯洪水量為47,175立方公尺（約19個標準游泳池水量），降低下水道負擔，緩解市區淹水的問題。

王惠美指出，於滯洪池施工過程中，請縣府團隊、監造單位、營造商等，務必要將工程對於民眾影響降至最低，循序漸進的施工，並確保當地民眾使用公園之需求度，感謝中央政府機關對於地方治水的重視，全額補助總工程經費，後續完工後，也增加立體層次步道，並串聯籃球場、休憩廊道、抽水站入口廣場及多功能活動草坪，同時配合公園植栽，讓民眾更能親近自然。

▲員林龍燈滯洪池橫跨鐵路高架橋。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

× ▲員林龍燈滯洪池橫跨鐵路高架橋。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

王惠美表示，為了解決淹水問題，除了滯洪池建置，也委託公所加強下道工程建置，利用四通八達的下水渠道，快速匯流到滯洪池來，讓滯洪池得以發揮最大的功效，完工後預計可以達到媲美台北、日本東京每小時71公釐的防洪標準。

王惠美說，過去縣府爭取前瞻建設經費，包含員林靜修路下水道箱涵４千萬，還有今天動土的多功能滯洪池，未來將會增加層次步道、籃球場、休憩廊道、共融式遊戲場、多功能草坪等，在治水以及公園綠地之間取得平衡。

▲祥獅為員林龍燈滯洪池獻瑞，彰化縣長王惠美表示，龍燈公園滯洪池完工後可滯洪水量為47,175立方公尺，緩解市區淹水的問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

× ▲祥獅為員林龍燈滯洪池獻瑞，彰化縣長王惠美表示，龍燈公園滯洪池完工後可滯洪水量為47,175立方公尺，緩解市區淹水的問題。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

員林市長游振雄表示，員林主要依靠3條排水，西區是大村排水，北區是溝皂排水，東區是石笱排水，在市地重劃以前，都是靠農地在滯洪，重劃變成建地以及員林大道以後，如果遇到強降雨水無法排出造成淹水。

游振雄說，圓林園完工後改善北區淹水問題，但西區靜修路一帶強降雨超過50毫米就會積水。非常感謝營建署以及彰化縣政府興建這座滯洪池，改善員林西區淹水問題。