影／超強寒流報到　心臟科醫師呼籲民眾保暖

寒流來襲，彰化縣員林市今（30）日傳出一名老翁疑心肌梗塞昏迷不治，雖真正死因還無法確定，但心臟科醫師陳裕峰也提醒民眾，氣溫驟降，不管是不是三高族群，也不只是長輩要注意，民眾都應注意保暖、睡前起床都應喝溫開水，避免血液濃稠、及血管急性收縮造成心肌梗塞、中風等危險。

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▲員林宏仁醫院副院長朱建統說，可以在床邊放保溫杯，起床就喝溫水，重點出門一定要做好保暖工作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

× ▲員林宏仁醫院副院長朱建統說，可以在床邊放保溫杯，起床就喝溫水，重點出門一定要做好保暖工作。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

員林宏仁醫院副院長朱建統說，一般病人身體不舒服都會求救，只有一種狀況沒有辦法求救就是心肌梗塞，心肌梗塞大部分在這種寒冷冬天，因為我們身體接觸到冷空氣，血管會收縮，血管收縮會導致心臟血管的血流流不過去，狀況跟心肌梗塞情形一模一樣，很容易導致心臟的猝死，

朱建統表示，天氣寒冷最需要保暖的地方是脖子，因為風會從脖子灌到胸腔，讓整個皮膚瞬間接觸冷空氣，熱漲冷縮，比較容易產生心肌梗塞，再來需要保暖的地方從臉開始，手、腳等部位，也可以在床邊放保溫杯，起床就喝溫水，重點出門一定要做好保暖工作。

▲家中有三高病人本身就容易動脈硬化，本身血管暢通度就只有50％，只要稍微抽經就可能剩下5％甚至更低。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

× ▲家中有三高病人本身就容易動脈硬化，本身血管暢通度就只有50％，只要稍微抽經就可能剩下5％甚至更低。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

朱建統說，家中有三高病人，老年人，抽菸族群，也是家人需要特別留意關懷的對象，這些人本身就容易動脈硬化，本身血管暢通度就只有50％，只要稍微抽經就可能剩下5％甚至更低，因此不管是病患本身，或是家人，都應該特別留意。

朱建統強調，一般病人身體不舒服都會求救，只有一種情況無法，就是心肌梗塞，特別好發在這種寒冷冬天，雖然無法確認老翁病因與天氣有關，但天氣變化大，民眾一定要做好保暖工作，若發現胸悶，冒汗，四肢冰冷，都有可能是急性心肌梗塞，須盡速就醫，避免發生憾事。

▲天氣寒冷最需要保暖的地方是脖子，因為風會從脖子灌到胸腔，讓整個皮膚瞬間接觸冷空氣，熱漲冷縮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

× ▲天氣寒冷最需要保暖的地方是脖子，因為風會從脖子灌到胸腔，讓整個皮膚瞬間接觸冷空氣，熱漲冷縮。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 30）

員林市員榮醫院醫療部主任、心臟內科醫師陳裕峰提醒民眾，氣溫低或溫差大，三高病人一定要依醫師指示按時服藥，即使年輕人都不能大意，去運動、睡前、與起床後，應補充水份，避免血液過濃稠，發生栓塞。

陳裕峰說，最怕的是血管急性收縮，或是血管彈性不佳的三高病人都要更小心血壓變化，以免不穩定的血壓造成血管爆裂，起床後也不要馬上起來，應先動動手腳暖身，以免突起來而頭暈跌倒。