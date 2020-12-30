基隆桃園台南跨年晚會改線上直播　北市府明早10點宣布

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而桃園市政府亦透過新聞稿表示，基於防疫優先的考量，針對跨年晚會與元旦升旗兩項活動進行調整，跨年當晚取消民眾進場觀賞表演以及取消煙火施放，現場觀眾抽獎活動一併取消，並改採線上轉播方式進行，民眾可以透過年代電視轉播、Youtube、MOD數位頻道等方式，欣賞跨年節目；而元旦升旗活動改為市府主管與幹部出席，取消民眾進場，也同時取消健行。

台南市長黃偉哲則在臉書宣布，12月31日台南好Young跨年晚會改為全程線上直播，且不開放民眾入場，希望大家在家跨年、共同防疫。