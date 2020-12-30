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基隆桃園台南跨年晚會改線上直播　北市府明早10點宣布

記者陳問荷/綜合報導

2020-12-30 20:32:41｜2020-12-30 20:37:31

▲日前從英國返台班機中，一名發燒確診的少年，經過檢驗後證實為「英國變種病毒」，為我國首例，而對於即將舉辦的各地跨年活動，前民進黨主席卓榮泰也透過臉書發文。（示意圖／取自unsplash）
▲日前英國返台班機中一名發燒確診的少年，經檢驗後證實為「英國變種病毒」，台南桃園及基隆三縣市今日宣布跨年晚會取消民眾入場。（示意圖／取自unsplash）
因應今（30）台灣首例英國變種病毒之境外移入確診，包括基隆、台南、桃園等三縣市今晚宣布跨年晚會停止民眾入場，而眾所矚目的台北跨年晚會，原本台北市長柯文哲表示照常舉辦，但在晚間各縣市紛紛做出新決定後，北市府明天一早10點開完晨會後將宣布最終結果。
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基隆市政府發布新聞稿指出，「以民眾健康為主，防疫為重」， 基隆市政府跨年晚會調整跨年晚會辦理型態，煙火會照常施放，但取消民眾進場觀賞表演，改採線上轉播方式進行，線上轉播平台有「TVBS NEWS YT頻道」、「2020基隆嗨轟跨年音樂節官方粉絲專頁」、「基隆市林右昌市長官方粉專」等都能欣賞精彩的跨年節目及7分鐘的煙火秀。
而桃園市政府亦透過新聞稿表示，基於防疫優先的考量，針對跨年晚會與元旦升旗兩項活動進行調整，跨年當晚取消民眾進場觀賞表演以及取消煙火施放，現場觀眾抽獎活動一併取消，並改採線上轉播方式進行，民眾可以透過年代電視轉播、Youtube、MOD數位頻道等方式，欣賞跨年節目；而元旦升旗活動改為市府主管與幹部出席，取消民眾進場，也同時取消健行。

台南市長黃偉哲則在臉書宣布，12月31日台南好Young跨年晚會改為全程線上直播，且不開放民眾入場，希望大家在家跨年、共同防疫。
 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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