高市跨百光年晚會改線上直播　元旦升旗均不開放民眾入場

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高市府表示，歡迎民眾線上收看「2021跨百光年」三大舞台的精彩演出，包括18:30起每半小時展演的定目秀、19:45和瘟押煞、20:15無人機、23:15高市交演出、24:00施放的大港百年花火。
高市府也提醒民眾仍可透過直播觀看「跨百光年」系列活動，晚間7點起，將可鎖定民視台灣台（152）、高雄市有線電視公用頻道（CH3）、高雄廣播電台（FM94.3）、hitFM90.1高屏電台、四季線上4gtv、Youtube、高雄一百臉書，以及中華電信MOD、Hami Video，觀賞蓬萊舞台實況，民視無線台則從晚間10時起加入直播行列。
此外，高流舞台、海上舞台部分，可透過包括中華電信MOD、Hami Video進行觀賞。高市府強調，三大舞台、八大場景的精彩內容，都可透過中華電信MOD、Hami Video高雄跨年專區完全掌握。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。