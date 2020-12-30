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高市跨百光年晚會改線上直播　元旦升旗均不開放民眾入場

記者郭凱杰/高雄報導

2020-12-30 22:39:03

▲高雄市政府今晚宣布，因應COVID-19疫情狀況，明天「2021跨百光年」均將改為線上直播；三大舞台均不開放觀眾入場高流戶外舞台區、蓬萊商港區、大港橋均將進行管制，不得進入。(圖／高市府提供)
▲高雄市政府今晚宣布，因應COVID-19疫情狀況，明天「2021跨百光年」均將改為線上直播；高流戶外舞台區、蓬萊商港區、大港橋均將進行管制，不得進入。(圖／高市府提供)
高雄市政府今（30）日宣布，因應COVID-19疫情狀況，明（31）日「2021跨百光年」均將改為線上直播；三大舞台均不開放觀眾入場高流戶外舞台區、蓬萊商港區、大港橋均將進行管制，不得進入。歡迎民眾線上收看，在家防疫，安心迎向新的一年。
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同時高市府經與高雄市議會協商後，確認將2021年高雄市元旦升旗典禮縮小規模，並改至高雄市議會舉辦升旗儀式。為落實防疫工作，當日僅有議會、市府人員及受邀來賓入場觀禮，取消民眾進場觀禮，亦將取消原訂發放的5,000張一卡通，後續市府將與議會協商發放方式後公告。
高市府表示，歡迎民眾線上收看「2021跨百光年」三大舞台的精彩演出，包括18:30起每半小時展演的定目秀、19:45和瘟押煞、20:15無人機、23:15高市交演出、24:00施放的大港百年花火。

高市府也提醒民眾仍可透過直播觀看「跨百光年」系列活動，晚間7點起，將可鎖定民視台灣台（152）、高雄市有線電視公用頻道（CH3）、高雄廣播電台（FM94.3）、hitFM90.1高屏電台、四季線上4gtv、Youtube、高雄一百臉書，以及中華電信MOD、Hami Video，觀賞蓬萊舞台實況，民視無線台則從晚間10時起加入直播行列。

此外，高流舞台、海上舞台部分，可透過包括中華電信MOD、Hami Video進行觀賞。高市府強調，三大舞台、八大場景的精彩內容，都可透過中華電信MOD、Hami Video高雄跨年專區完全掌握。 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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