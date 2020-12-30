發疫情警訊遭逮！李文亮「吹哨1周年」　陸網湧微博緬懷

全世界最早揭發新冠肺炎疫情的「吹哨者」李文亮醫師，不但在同學、好友群組中呼籲得仔細防範，更因此遭到中國公安訓誡、逮捕，更在2020年確診新冠肺炎不幸病逝，如今吹哨行為滿一周年，不少網友也為了緬懷吹哨者的風骨，紛紛湧入微博發文感念致敬。

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在全球遭到新冠肺炎侵襲，甚至早在中國宣布武漢封城前，武漢中心醫院的眼科醫師李文亮就曾對武漢華南海鮮市場的疫情示警，卻被官方指責造謠，更因「在互聯網發佈不實言論」的罪名遭捕，要求簽下訓誡書，警告日後若再從事這番「違法情事」將會被法律制裁。

不過李文亮人仍身處抗議第一線持續在醫院工作，不幸在1月10日出現咳嗽等肺炎症狀，2月1日更在微博更新了此生最後一篇貼文，寫下「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了」，6天後因為病情惡化不幸病逝，得年34歲。當時正懷有身孕的老婆付雪潔一度受到打擊，出現低血壓和出血等症狀，所幸最後母子均安，付雪潔隨後也在個人微信上發文寫下：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的」。

▲許多中國大陸民眾，包含香港人在內，皆對李文亮醫師的過世感到不捨。（圖／美聯社／達志影像）

儘管新冠肺炎「吹哨者」李文亮醫師已身故，該篇自曝確診的最後一則貼文仍持續湧入網友緬懷，距離吹哨整整一周年的今天，更是超過100萬人次的回覆留言，《紐約時報》更形容，李文亮的微博儼然變成中國的「哭牆」。再加上近日英國新冠肺炎變種病毒株來勢洶洶，許多網友也在該篇貼文底下回應「感念李文亮醫生」、「一年就這樣過去了，願安好」、「未來不可預期，但過去的吹哨人我們感念您」、「2020終於結束啦，請在天邊祝福我們未來會更好」。（編輯：楊智傑）