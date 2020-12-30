發疫情警訊遭逮！李文亮「吹哨1周年」　陸網湧微博緬懷

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不過李文亮人仍身處抗議第一線持續在醫院工作，不幸在1月10日出現咳嗽等肺炎症狀，2月1日更在微博更新了此生最後一篇貼文，寫下「今天核酸檢測結果陽性，塵埃落定，終於確診了」，6天後因為病情惡化不幸病逝，得年34歲。當時正懷有身孕的老婆付雪潔一度受到打擊，出現低血壓和出血等症狀，所幸最後母子均安，付雪潔隨後也在個人微信上發文寫下：「老公你在天堂看到了嗎？你送給我最後的禮物今天出生了，我一定會好好愛護他們的」。
儘管新冠肺炎「吹哨者」李文亮醫師已身故，該篇自曝確診的最後一則貼文仍持續湧入網友緬懷，距離吹哨整整一周年的今天，更是超過100萬人次的回覆留言，《紐約時報》更形容，李文亮的微博儼然變成中國的「哭牆」。再加上近日英國新冠肺炎變種病毒株來勢洶洶，許多網友也在該篇貼文底下回應「感念李文亮醫生」、「一年就這樣過去了，願安好」、「未來不可預期，但過去的吹哨人我們感念您」、「2020終於結束啦，請在天邊祝福我們未來會更好」。（編輯：楊智傑）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。