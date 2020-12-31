「三貓計畫」拚北市觀光 柯文哲：不能出國就來這走一走
記者丁上程/台北報導
2020-12-31 00:20:19
台北市政府觀傳局為了串連「貓空、貓纜、貓熊」，推出「三貓計畫」行銷台北觀光產業。今天（30日）更選在貓空山區舉辦起跑活動。除了請來優人神鼓劇團在山谷間演出外，更請來大馬鬼才歌手黃明志協助宣傳活動。台北市長柯文哲致詞時表示，台北市立動物園是全東亞最大動物園，貓空則是台北市看夜景的好地方，貓纜則是全世界票價最便宜的纜車，「尤其現在疫情不能出國，國內旅客可以到三貓地區走一走」。
為了促進貓空地區的產業發展，柯文哲上任後，即提出整合貓空、貓纜、臺北市立動物園（貓熊）的「三貓計畫」，近年除讓三貓環境基礎面更加友善之外，也極力串連三貓相關產業資源，期待打造主題亮點。柯文哲今天下午前往優人神鼓山上劇場欣賞優人的表演，體驗在地茶文化、自然生態、宗教力、劇場力串連魅力，盼與在地商圈、宮廟、旅行社、旅館業者等共創三貓地區的觀光產業新發展。柯文哲致詞表示，台北市要成為文明城市，就要將文化、生態一同結合，貓空不僅有廟宇，更是過去台灣茶葉產業產地；他還說，貓空纜車之所以會虧損，就是因為貓纜是全世界最便宜的纜車，太便宜、當然虧本。不過話鋒一轉，柯文哲也表示，他的目標是將三貓資源串起來，讓台北市成為豐富生態、文化的真正國際友善城市。他也推薦，貓空是北市看夜景好的地方，尤其現在疫情不能出國，國內旅客可以到三貓地區走一走。負責三貓行銷計劃的觀光傳播局指出，明年5大系列活動，分別3月「春之行，跟著優人雲腳貓空」、4月「茶千人茶席輪空品茗」、5月「新福趣─茶園逸境茶山健行」、7月「夜包星─夜玩台北尋找菌空最亮的那顆星」、8月「童樂會─動物野望在「走靜猫空」，並結合旅行社推出遊程，打造三貓成為北市觀光新亮點。