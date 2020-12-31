國外醫護人員打疫苗後仍確診！專家：產生保護力需要時間
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2020-12-31 06:53:41｜2020-12-31 06:55:14
新冠肺炎疫情肆虐全球，更有變種病毒攪局令情況雪上加霜。為了遏止疫情，不少國家都已陸續通過並展開新冠疫苗接種計劃。但近日美國和西班牙卻都發生醫護人員接種新冠疫苗後幾天仍確診的事件，令外界開始質疑疫苗的功效。不過有國外專家解釋，除了病毒有潛伏期，疫苗產生保護力本就需要時間，加上醫護又是接觸患者的高危險群，所以並不意外。
綜合外媒報導，加州聖地牙哥（San Diego）一名45歲的男護士馬修（Matthew W.），在本月18日接種了輝瑞疫苗。然而就在6天之後，馬修開始出現畏寒、肌肉疼痛及疲倦等症狀，經檢測後確診新冠肺炎。另外在西班牙加泰隆尼亞省，也傳出有養老院護士在接種新冠疫苗後1天確診。前述案例的出現，讓本就存在爭議的疫苗接種計畫再度被外界質疑。不過加州聖地亞哥家庭健康中心的傳染病專家拉默斯博士（Dr. Christian Ramers）指出，接種疫苗後，接種者並不會立即獲得保護，而是需要等待一定時間後，才會形成完整的防護效果，從臨床實驗結果看來，大概需要10到14天的時間才能發揮功效。
拉默斯並聲稱，染病的護理人員也可能是打疫苗前就已經感染，只是因潛伏期加上未做檢測，所以沒有察覺。
拉默斯補充提醒道，這些情況恰恰說明了即使疫苗已開始接種，疫情也不會立刻就被扭轉，所以繼續配戴口罩、勤洗手，落實其他防疫措施仍然非常重要。
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