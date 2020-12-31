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太平山-6.2度結霧淞　今水氣降！追雪往1千至2千公尺山區

記者許家禎/台北報導

2020-12-31 07:55:16｜2020-12-31 08:05:32

▲宜蘭太平山清晨近6點，氣溫為-6.2度，太平山國家森林遊樂區結起霧淞銀白一片。（圖／擷取自太平山國家森林遊樂區臉書，勻馨、信偉攝影）
▲宜蘭太平山清晨近6點，氣溫為-6.2度，太平山國家森林遊樂區結起霧淞銀白一片。（圖／擷取自太平山國家森林遊樂區臉書，勻馨、信偉攝影）
全台急凍！看看今（31）日山區，宜蘭太平山清晨近6點，氣溫為-6.2度，台北市大屯山也只有-4.5度。不過跟昨天相比，氣象局指出今日水氣逐漸減少，因此下雪機率減少，但東北部及北部1000至2000公尺的部分山區若水氣與溫度條件配合仍不排除有降雪的機率。但太平山莊周邊霧淞與結霜明顯，太平山國家森林遊樂區臉書表示早上溫度-3到-5間，樹林枝頭上霧淞銀白一片。
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▲宜蘭太平山清晨近6點，氣溫為-6.2度，太平山國家森林遊樂區結起霧淞銀白一片。（圖／擷取自太平山國家森林遊樂區臉書，信偉攝影）
▲宜蘭太平山清晨近6點，氣溫為-6.2度，太平山國家森林遊樂區結起霧淞銀白一片。（圖／擷取自太平山國家森林遊樂區臉書，信偉攝影）
 
氣象局指出，今日上午溫度仍偏低，高溫北部及東北部仍只有10至11度、花東13至15度，中南部17至20度；降雨方面，水氣逐漸減少，主要在花東地區及北部、東北部山區，仍有局部短暫雨發生，其他地區大多為多雲透光的天氣，較為乾冷，東北部及北部1000至2000公尺的部分山區若水氣與溫度條件配合仍不排除有降雪的機率，但因為水氣減少而機率降低，然而地面可能有結霜現象，行車時亦須留意。跨年當晚至隔天清晨天氣依舊寒冷，也請大家注意保暖。

▲宜蘭太平山清晨近6點，氣溫為-6.2度，太平山國家森林遊樂區結起霧淞銀白一片。（圖／擷取自太平山國家森林遊樂區臉書，勻馨、信偉攝影）
▲宜蘭太平山清晨近6點，氣溫為-6.2度，太平山國家森林遊樂區結起霧淞銀白一片。（圖／擷取自太平山國家森林遊樂區臉書，勻馨、信偉攝影）
 

此外，由於東北風明顯偏強，高雄以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，屏東沿海空曠地區亦有較強陣風，應注意牢固建物棚架，沿海及鄰近海域並有較大風浪，海面浪高可達5米左右；在中部以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門、馬祖有長浪發生的機率，提醒海上作業、海邊活動務必注意安全。
氣象局表示，跨年夜與周五元旦仍要持續保暖防寒，迎曙光部分，合歡山有80%、阿里山60%、但宜蘭花蓮機率較小，太平山、七星潭、三仙台機率為10%到30%，墾丁40%。，周六日氣溫將升溫，但早晚較冷且有雨，周一鋒面水氣增多，到了周二則又有冷氣團南下，但強度如何還得再觀察。
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