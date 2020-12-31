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疫情攪局！取消或祭禁令　全球知名城市跨年活動一次看

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2020-12-31 07:57:43

▲受到疫情影響，全球各大城市的跨年活動、煙火秀等，不是取消就是縮小規模，以及改成直播讓民眾在家觀看。圖為2019年英國倫敦眼煙火秀，今年已看不到。（圖／美聯社／達志影像）
▲受到疫情影響，全球各大城市的跨年活動、煙火秀等，不是取消就是縮小規模，以及改成直播讓民眾在家觀看。圖為2019年英國倫敦眼煙火秀，今年已看不到。（圖／美聯社／達志影像）
2020年即將畫下句點，但由於過去一整年，全球都壟罩在新冠肺炎的陰影之下，讓要來的新年從開頭就顯得十分黯淡。往年世界各大城的跨年煙火秀及活動都是看點，不過今年受疫情影響，大部分都已宣布取消、轉直播或祭出禁令，大大削減了跨年的氛圍。
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綜合《富比世》《天空新聞》等外媒報導，目前全球主要城市的跨年活動狀況如下：
倫敦

倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）已呼籲民眾跨年夜待在家中，著名的倫敦眼年度煙火秀9月就已宣布取消。而且因為變種病毒影響，耶誕節開始已收緊限制措施，禁止舉行大型聚會。

紐約

紐約時代廣場仍佈置了以往跨年標誌性的超大水晶球，預備在步入2021年時放下，但只有極少數的人能到現場觀看，其餘都只能透過線上看直播。

▲齊聚時代廣場歡慶
▲2020年元旦齊聚時代廣場歡慶的民眾，今年已難以看到。資料照。（圖／翻攝自英國每日郵報）
雪梨

以往都會有破百萬人湧入的雪梨港灣大橋 (Sydney Harbour Bridge)及周邊地區，今年不只煙火規模將縮小，現場觀看之民眾數量也受到嚴格限制。新南威爾斯省的省長更下令戶外群聚人數不得超過50人。

▲以往雪梨的跨年煙火秀都是全球主要大城的看點之一，但今年迫於疫情，也不得不縮小規模。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲以往雪梨的跨年煙火秀都是全球主要大城的看點之一，但今年迫於疫情，也不得不縮小規模。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
東京

由於東京及其周邊地區新冠病例持續暴增，不僅在跨年夜取消了夜班列車，著名的澀谷跨年活動亦取消，明治神宮也取消了通宵參拜。

香港

由於第4波新冠疫情，港府取消了維多利亞港的2021煙火秀，而這也是連續第2年被迫暫停，今年已經因為反送中風波取消，只能以線上虛擬放煙火等方式過乾癮。

▲維多利亞港的煙火秀是香港跨年活動的重頭戲之一。但受到反送中風波和疫情影響，已連續2年被迫取消。圖為
▲維多利亞港的煙火秀是香港跨年活動的重頭戲之一。但受到反送中風波和疫情影響，已連續2年被迫取消。圖為 2019 年元旦於維港施放的煙火。（圖／美聯社／達志影像）
首爾

普信閣敲鐘儀式取消，為67年來首見。

台北

目前，桃園、台南、基隆、台中水湳、宜蘭、嘉義、高雄市府、高雄義大、彰化已宣布取消開放民眾入場，跨年演唱會活動全面改由線上轉播，首都台北市則尚待最後決定。不過101大樓的煙火秀仍會準時登場。

杜拜

2021年煙火秀及慶祝活動正常舉行，但須實行嚴格的社交安全距離及防疫措施。煙火秀一樣會圍繞著杜拜知名的哈里發塔(Burj Khalifa)表演。

▲圖為2017年哈里發塔的跨年煙火秀。（圖／美聯社／達志影像）
▲圖為2017年哈里發塔的跨年煙火秀。（圖／美聯社／達志影像）
巴黎

即使在跨年夜，法國政府也不會取消宵禁，限制民眾晚間8點至凌晨6點應避免出門。不過知名作曲家賈爾（Jean-Michel Jarre）當晚會有演出，畫面將於巴黎聖母院內播放，民眾可透過網路在家觀看。
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