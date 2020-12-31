疫情攪局！取消或祭禁令　全球知名城市跨年活動一次看

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倫敦
倫敦市長薩迪克汗（Sadiq Khan）已呼籲民眾跨年夜待在家中，著名的倫敦眼年度煙火秀9月就已宣布取消。而且因為變種病毒影響，耶誕節開始已收緊限制措施，禁止舉行大型聚會。
紐約
紐約時代廣場仍佈置了以往跨年標誌性的超大水晶球，預備在步入2021年時放下，但只有極少數的人能到現場觀看，其餘都只能透過線上看直播。
雪梨
以往都會有破百萬人湧入的雪梨港灣大橋 (Sydney Harbour Bridge)及周邊地區，今年不只煙火規模將縮小，現場觀看之民眾數量也受到嚴格限制。新南威爾斯省的省長更下令戶外群聚人數不得超過50人。
東京
由於東京及其周邊地區新冠病例持續暴增，不僅在跨年夜取消了夜班列車，著名的澀谷跨年活動亦取消，明治神宮也取消了通宵參拜。
香港
由於第4波新冠疫情，港府取消了維多利亞港的2021煙火秀，而這也是連續第2年被迫暫停，今年已經因為反送中風波取消，只能以線上虛擬放煙火等方式過乾癮。
首爾
普信閣敲鐘儀式取消，為67年來首見。
台北
目前，桃園、台南、基隆、台中水湳、宜蘭、嘉義、高雄市府、高雄義大、彰化已宣布取消開放民眾入場，跨年演唱會活動全面改由線上轉播，首都台北市則尚待最後決定。不過101大樓的煙火秀仍會準時登場。
杜拜
2021年煙火秀及慶祝活動正常舉行，但須實行嚴格的社交安全距離及防疫措施。煙火秀一樣會圍繞著杜拜知名的哈里發塔(Burj Khalifa)表演。
巴黎
即使在跨年夜，法國政府也不會取消宵禁，限制民眾晚間8點至凌晨6點應避免出門。不過知名作曲家賈爾（Jean-Michel Jarre）當晚會有演出，畫面將於巴黎聖母院內播放，民眾可透過網路在家觀看。
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