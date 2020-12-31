英變種病毒入侵美國！繼科羅拉多州後 加州也出現首例
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2020-12-31 08:39:00
新冠變種病毒的流行是近日全球抗疫之戰中的新焦點，其中在英國流行的新病毒株更是讓各國聞之色變。本就已高居全球第一大疫區的美國，繼科羅拉多州之後，現在連加州也已傳出首例，無疑將讓美國的疫情更加嚴峻。
綜合外媒報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）週三與美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）線上討論疫情時，宣布南加州出現第一宗英國變種新冠肺炎病例，但並沒有透露更多細節。《CNN》報導則指出，該名變種病毒患者是名來自聖地牙哥的30歲男子，他從27日起出現新冠肺炎的相關症狀。在此之前，科羅拉多州也已在週二發現全美首起英國變種新冠肺炎病例，確診者是一名20多歲的國名兵。與加州病例同樣詭異的是，該名患者近期並沒有外遊紀錄，而他也不是國民兵中唯一出現症狀的，同州也有數名疑似患者正在接受隔離。
西雅圖弗雷德‧哈欽森癌症研究中心（Fred Hutchinson Cancer Research Center）的學者貝德福德（Trevor Bedford）向《美聯社》表示，雖然目前英國變種病毒在美國病例數很少，但從確診者無外遊紀錄來看，很可能代表病毒正在美國擴散，或許可追溯至上月由英國入境的人士，擔心變種病毒可能將觸發另一波春季疫情。
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