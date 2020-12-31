上海再傳一例台灣輸出病例！27日入境後確診

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病例1:中國籍，在斯里蘭卡工作，12月25日自斯里蘭卡出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。
病例2:台灣地區居民，在台灣生活，12月27日自台灣出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。
病例3:中國籍，在法國留學，12月27日自法國出發，12月28日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構隔離留觀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。
病例4: 中國籍，2歲，與家人共同在德國生活，12月5日與家人乘坐同一航班自德國出發，12月6日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，12月17日其家人出現症狀被確診，其繼續集中隔離，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床癥狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。
病例5: 阿聯酋籍，在阿聯酋生活，12月28日自阿聯酋出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。
病例6: 中國籍，在阿聯酋旅行，12月28日自阿聯酋出發，當日抵達上海浦東國際機場，入關後即被集中隔離觀察，期間出現症狀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。
上海市衛健委也表示，6例境外輸入性確診病例已轉至定點醫療機構救治，並已追蹤同航班密切接觸者95人，均已落實集中隔離觀察。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。