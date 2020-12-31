封關日台積電早盤創天價528元 台股隨後卻紅翻黑
記者許家禎/台北報導
2020-12-31 09:31:39｜2020-12-31 09:32:46
台北股市今（31）日為2020年交易最後一天，即將封關，台股市今日開盤漲16.83點，加權股價指數以14704.53點開出，沒多久來到14760點再創盤中新高。其主要功臣就是權值股台積電，早盤來528元再寫新天價。鴻海與大立光漲0.3%。大盤指數隨後小漲，漲幅0.25%，來到14716點附近，但接近9點半紅翻黑。
美股走揚，其中道瓊指數上漲73.89點，或0.24%，收30,409.56點；標普500指數上漲5.00點，或0.13%，收3,732.04點；那斯達克指數上漲19.78點，或0.15%，收12,870.00點；費城半導體指數上漲45.72點，或1.67%，收2,783.77 點。台股開盤漲16.83點，加權股價指數以14704.53點開出，隨著台積電，早盤來528元再寫新天價，台股指數也來到14760點再創盤中新高，但隨後台積電來到平盤附近，大盤也由紅翻黑。群創、友達遭到賣單調節，9點半左右跌幅約4到5%。另外，鴻海與大立光漲0.3%，來到92元與3235元。盤面焦點在玻璃、運輸族群，台玻漲1.6%、冠軍漲0.7%。長榮、中航、萬海漲逾1%，志信漲3.7%、台航漲2%多。