NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

今年第13次！美艦通過台海北上　國軍全程掌握

記者呂炯昌/台北報導

2020-12-31 10:07:27

美國海軍飛彈驅逐艦「馬侃號」
▲美國海軍飛彈驅逐艦「馬侃號」通過台灣海峽。（圖／美國海軍第七艦隊網站）
美國海軍飛彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain，DDG 56）、「柯蒂斯魏柏號」（USS Curtis Wilbur，DDG 54）今（31）日清晨通過台灣海峽，這是美國軍艦今年第13度通過台灣海峽。國防部表示全程掌握動態，周邊狀況正常。
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國海軍第7艦隊主動在網站公布飛彈驅逐艦「馬侃號」、「柯蒂斯魏柏號」通過台海的訊息，並強調根據國際法在12月31日通過台灣海峽，突顯美國致力於印太（Indo-Pacific）地區自由開放，並將在國際法允許的範圍內繼續執行其飛行、航行與其他任務。
國防部今日表示，美驅逐艦2艘本日上午由南海航經台灣海峽後，續向北航行。國防部指出，美艦航經台灣海峽執行一般航行任務期間，國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海、空域艦、機相關動態與應處，狀況正常。
馬侃號1994年服役，以美國海軍著名的馬侃家族為軍艦名稱。2017年8月21日在航行前往新加坡途中，與從台灣麥寮出發的賴比瑞亞籍貨輪發生相撞意外，當時造成10死5傷，而馬侃號經過維修之後於2019年10月重新下水、2020年6月重新部署。2019年5月川普總統訪問日本，視察駐日美軍橫須賀基地時，由於川普與已故的同黨參議員馬侃長期不合，因此白宮曾要求馬侃號遠離川普視線，船員最後拿帆布將艦尾的馬侃號名稱遮起來，引發軒然大波。
關鍵字

NOW民調中心

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

疫情爆發後您的工作有被影響嗎？

繼續作答
老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

老司機私藏秘密基地！你覺得哪個野戰地方最刺激？

繼續作答
美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

美麗知性兼具！誰是您的心目中第一正女主播？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀