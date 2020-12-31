今年第13次！美艦通過台海北上　國軍全程掌握

美國海軍飛彈驅逐艦「馬侃號」（USS John S. McCain，DDG 56）、「柯蒂斯魏柏號」（USS Curtis Wilbur，DDG 54）今（31）日清晨通過台灣海峽，這是美國軍艦今年第13度通過台灣海峽。國防部表示全程掌握動態，周邊狀況正常。

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美國海軍第7艦隊主動在網站公布飛彈驅逐艦「馬侃號」、「柯蒂斯魏柏號」通過台海的訊息，並強調根據國際法在12月31日通過台灣海峽，突顯美國致力於印太（

Indo-Pacific

）地區自由開放，並將在國際法允許的範圍內繼續執行其飛行、航行與其他任務。

馬侃號1994年服役，以美國海軍著名的馬侃家族為軍艦名稱。2017年8月21日在航行前往新加坡途中，與從台灣麥寮出發的賴比瑞亞籍貨輪發生相撞意外，當時造成10死5傷，而馬侃號經過維修之後於2019年10月重新下水、2020年6月重新部署。2019年5月川普總統訪問日本，視察駐日美軍橫須賀基地時，由於川普與已故的同黨參議員馬侃長期不合，因此白宮曾要求馬侃號遠離川普視線，船員最後拿帆布將艦尾的馬侃號名稱遮起來，引發軒然大波。