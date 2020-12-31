實價登錄2.0三讀通過 賴正鎰：建商不二價時代來臨
記者賴志昶／台北報導
2020-12-31 10:01:23
針對立法院三讀通過實價登錄2.0，商總理事長、鄉林集團董事長賴正鎰說，實價登錄本來有助於房地產市場透明化，也會讓房地產市場平穩發展，這也代表「建商的不二價時代來臨！」現在國內游資豐沛，剛性需求仍高，因此實價登錄2.0的影響應該不大。
立法院昨（30）日三讀通過通過「平均地權條例」、「地政士法」及「不動產經紀業管理條例」部分條文修正草案等三法，明定實價登錄需完整揭露至門牌、地號，並溯及以往，同時增訂紅單交易相關規範。對此，賴正鎰昨日指出，政府與立法院在修法之前，並沒有先找建商，代銷與仲介等房地產相關業者或公會先溝通，了解業界買賣作業程序，就貿然修法通過，況且預售不代表真正實質銷售，從預售屋到成屋，中間變數很多，就算簽約還是有可能退戶，若在執行細節方面沒有想清楚，未來恐會造成很多買賣糾紛。
對於新修正通過的預售屋納管對象，他擔心，預售屋只有案名，沒有門牌號碼，難道是要依照棟別，樓層來區分？這樣是否會徒增登錄作業困擾，讓外行人看不懂。賴正鎰建議，政府應該要有完整配套，以免讓業者與消費者出現買賣糾紛；至於紅單部分，他先前就支持政府嚴抓紅單炒房行為，也呼籲同業自我約束，禁止投資客以紅單轉讓賺差價。