下冰霰了！向陽森林遊樂區美如冰雪奇緣

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「霸王級」冷氣團，讓全台急凍瘋追雪，今日早上太平山莊周邊霧淞與結霜明顯，太平山國家森林遊樂區臉書表示早上溫度-3到-5間，樹林枝頭上霧淞銀白一片，許多網友直呼「美極了」！
而向陽國家森林遊樂區也下起冰霰，台東林管處表示，大約凌晨兩點開始下冰霰，一直下到早上9點多都還在下。氣象局資料顯示，向陽國家森林遊樂區今日最低溫來到0度以下，最高溫為7度，體感溫度達0度，為晴時多雲好天氣，雖然白天降雨機率顯示0，但濕度頗高。
科普小百科：氣象局資料顯示，雪為固態降水種類之一，基本形態為六角板狀、六角樹枝狀、六角柱狀、針狀等，雪的產狀會根據結晶時的溫度與水氣的飽和程度，而生長出各種不同冰晶形狀，故可由其形態反推當時大氣狀態為何。
至於霰亦為固態降水種類之一，形狀為球粒狀或近圓錐狀，直徑約2到5mm，不如雪有結晶構造，故質地較雪來得鬆散而易裂解。霜為固態水之一，可以呈片狀、樹枝狀等。通常在晴朗無風或微風的夜晚之時，地表岩石或植物葉面上所出現的結冰現象。
霧淞亦為固態水之一，雖看起來與霜的形狀相同，但形成過程不同。兩者的差別在於霜為水氣遇到冷表面凝華而成，霧淞則是過冷水滴碰到可作為凝固的表面而結冰，因此只要達到此一形成要件後，霧淞便可在任何時間結晶出現。