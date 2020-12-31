戰狼外交對內大成功！中國官媒民調：近8成認同形象提升

我是廣告 請繼續往下閱讀
在中國國際形象方面，77.9%的受訪者給予積極評價，認為中國近年來的國際形像有所提升；不到一成（8.9%）的受訪者認為中國的國際形像保持不變；只有6.6%的受訪者認為中國的國際形像變差。至於中國國際形像變好的原因，72.6%的受訪者認為，中國有效控制住了新冠肺炎疫情是中國在國際社會中形像提升的原因之一。其他重要原因包括「經濟高速發展帶動了全球經濟」（65.6%）、「與全球多數國家保持良好、務實的外交關係」（63.9%）、「認真履行大國的國際責任與義務」（63.4%）等。
美國智庫皮尤研究中心（Pew Research Center）也在10月發布2020年6月至8月對全球14個國家，逾1.4萬受訪者的民調，統計結果顯示西方國家對中國的負面印象普遍增加，部分國家對中國反感的比例甚至高達75%，許多國家對中國反感的態度來到歷史新高。
14個經濟先進國家對中國反感的比例由高至低為：日本（86%）、瑞典（85%）、澳洲（81%）、丹麥（75%）、韓國（75%）、英國（74%）、美國（73%）、加拿大（73%）、荷蘭（73%）、德國（71%）、比利時（71%）、法國（70%）、西班牙（63%）及意大利（62%）。
受訪的9個國家對中負面觀感比例到達到民調12年來的歷史新高，其中，近期澳洲與中國在大國（美中）衝突、外國勢力滲透的議題上爆發多次矛盾，澳洲民眾對中國的負面觀感較去年激增24%，成為皮尤民調中反感增幅最高的國家。
對比中國海內外的民調可見，其內部與國際社會在「中國的國際形象」議題上有明顯的落差。中國學者批評，是西方部分媒體片面報導疫情，指責中國防疫不當以轉移國內疫情焦點，但不只是美國智庫，與中國經貿關係密切的日、韓研究民調也顯示民眾對中國的好感度下降。
中國官方多次強調「中日關係友好」的日本，民間組織「言論NPO」11月才發布今年日中民調結果，日本國內對中國反感的比例上升5%，近9成（89.7%）的民眾對中國感到反感；經濟上重度依賴對中國出口的韓國，成均館大學與東亞研究院合作的「2020年身份認同民調」也顯示，有40.1%的人對中國抱有敵意，對中國抱持友好態度的比率從50%下降至20.4%，學者指出主要原因是薩德飛彈爭議以及霧霾問題。
皮尤研究中心民調指出，14個先進國家的民眾平均61%認為，比起自身國家、歐盟或世界衛生組織（WHO），中國應對新型冠狀病毒（COVID-19）更加糟糕；78%的民眾對習近平處理國際事務的能力沒有信心；48%的民眾認同中國為「世界第一大經濟體」。中國作為世界工廠的經濟實力受到各國認同，今年COVID-19疫情爆發，讓不少國家驚覺過度依賴中國進口的問題，特別是醫療防護設施，加上香港政局動盪，不少跨國企業紛紛宣布轉移供應鏈降低風險。
中國社科院美國研究所研究員呂祥對《環球時報》表示，西方部分人士對「戰狼外交」的責難，是在自身抗疫失敗的局面中為自己找回面子的無聊說法，這份民調顯示，外交政策是得（中國）民心、順民意的，體現外交部門從大局出發、保持極大的克制與分寸。