義大房客及住戶 可參加跨年晚會
記者郭凱杰/高雄報導
2020-12-31 11:07:23
義大世界12月31日凌晨突然宣布，因應新冠肺炎疫情狀況，12月31日《2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會》，義大皇家酒店、義大天悅飯店、義大遊樂世界跨年住房套裝專案之房客、義大別墅社區住戶，將採實名制進入會場，但若額溫超過37.5度者不得進場﹔另外，一般民眾及已取得VIP觀賞區入場券的民眾皆不得入場，呼籲大家在家收看線上轉播。
義大世界表示，義大皇家酒店、義大天悅飯店、義大遊樂世界跨年住房套裝專案之房客、義大別墅社區住戶，將採實名制進入會場，確認房號與相關實名制所需資訊，就可以進場，進場時會於入口處為房客噴酒精進行手部消毒、測量額溫，若額溫超過37.5度者不得進場，入場房客皆須遵守中央流行疫情指揮中心之規定，會場內全程配戴口罩、除了喝水外禁止飲食，並嚴格要求社交距離，以確保房客欣賞晚會的防疫安全距離。晚會將改為線上直播，一般民眾及已取得VIP觀賞區入場券的民眾皆不得入場，希望大家在家收看線上轉播，義大世界期望讓世界看見台灣的團結防疫精神，祈願2021新的一年幸福美好。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。