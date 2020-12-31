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北市府拍板跨年晚會續辦！管制人數8萬降為4萬

記者丁上程/台北報導

2020-12-31 10:29:00｜2020-12-31 10:59:17

新冠肺炎疫情在台灣升溫，雖然全台各縣市政府相繼宣布跨年活動取消或採直播方式進行，不過北市府方面拍板續辦，並且將管制人數從8萬人調降至4萬人。
▲新冠肺炎疫情在台灣升溫，雖然全台各縣市政府相繼宣布跨年活動取消或採直播方式進行，不過北市府方面拍板續辦，並且將管制人數從8萬人調降至4萬人。（圖／記者丁上程攝,2020.12.31）
新冠肺炎疫情在世界各國持續延燒，傳染力強的英國變種病毒，日前更隨著首班英國返台包機而入侵。由於適逢跨年，時機點敏感，各縣市都相繼宣布取消跨年活動，或改採線上直播的方式進行。不過台北市政府在經過一夜的研商後，依目前市府掌握的北市疫情資訊，及考量中央邊境管制嚴格，國內確診案例也有做好後續管控，因此決議跨年晚會不改直播繼續舉辦。
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台北市政府方面表示，依目前市府掌握的北市疫情資訊，及考量中央邊境管制嚴格，國內確診案例也有做好後續管控，因應新常態（New Normal），希望儘量維持民眾正常生活與兼顧經濟發展，12月31日跨年晚會維持正常舉辦，總量管制人數降為4萬人，並提醒今天晚上將有低溫特報，所有現場民眾除了做好防疫全程佩戴口罩外，並加強保暖。
而為了因應疫情升溫，北市府方面表示，原本規劃限制8萬人入場，現階段改為4萬人，此外其他的規定都按照日前所公布的進行。北市府稍後將於市府前舞台區圍設管制區域，並設置3處管制點，民眾需消毒、戴口罩、量體溫及完成實聯(名)制始可入場，場內強制全程佩戴口罩、禁止飲食(補充水份除外)，經勸導不聽者將開罰3,000到1萬5,000元，如居家檢疫、居家隔離、自主健康管理期間者，及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀之民眾（包括表演者及活動工作人員），不得參加活動，違者最高可罰100萬元。
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