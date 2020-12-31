寒流叫外送太殘忍？他猶豫又心疼　網神回「11字」笑翻了

外送平台經夯了好一陣子，懶人們只要在家動動手指下單，就有專人將美味食物送到府。而昨（30）晚起寒流就已來襲，天氣十分寒冷，北台灣瞬間下探10度以下，就有網友猶豫是否該叫外送，發文提問「現在叫熊貓外送會很殘忍嗎？」怎料，一名網友見狀立刻神回一語，直說「你現在不叫等等就爆單了」，讓人笑翻。

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原PO在PTT八卦板表示，天氣好冷風又大，讓他超級不想出門，昨天突然很想吃「速食」，想說叫外送，但又心疼天氣冷外送員還要在外頭跑，因而猶豫是否該叫外送，直問大家「現在叫熊貓外送會很殘忍嗎？」

▲有網友發問「現在叫熊貓外送會很殘忍嗎？」對此，一名網友就神回一語，直說「你現在不叫等等就爆單了」，讓人笑翻。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友竟一面倒回應「你不叫他也是在外面，不如讓他吹風又有錢賺」、「不會，現在在外面跑的就是想賺這個錢」、「不點單才殘忍，白受罪」、「不會，你沒叫他也是在外面冷，又沒錢」、「真的想多了，下雨跟冷天才是他們賺最多的時候」。

另還有人直言「你現在不叫等等就爆單了...」「一堆人叫，我的已經延遲1小時半了」；此外，也有網友建議原PO，「多給50塊小費啊，絕對會大家都很開心」、「你不殘忍就給小費阿」、「多叫一份請外送員」。（編輯：許苡晴）