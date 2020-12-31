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韓國首爾看守所累計819人確診　囚犯揮紙條：請救救我們

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-31 10:57:06

韓國疫情/首爾/看守所
▲首爾東部看守所內的囚犯，手拿字紙試圖向外求救「請救救我們，一間房就容納了8名確診患者」。（圖／翻攝自影片）
韓國近期再度爆發新冠病毒（COVID-19）疫情，今（31）日衛生部門通報967例確診，境內累計6萬740例，多數病例集中在首爾首都圈（643例），韓國防疫部門指出雖然單日新增病例時隔3天將至千例以下，但疫情仍在社區中傳播，包括療養設施（養老院）、監獄機構和教會都頻傳出集體感染事件。
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韓國首爾東部看守所自11月27日有職員確診以來，至12月15日共累計15例確診，隨著病毒不斷在監獄內傳播，至12月29日看守所內部至少819人確診、1人死亡，若以監獄內2419人計算，超過30%的人員感染了病毒。為防止疫情進一步擴散，首爾看守所12月28日把其中345名確診病患移送至慶尚北道北部第二監獄。
包括《韓聯社》在內，多家韓國媒體拍到看守所內的犯人將手伸出鐵窗，揮舞毛巾、舉起寫著字的白紙向外呼救，其中一人寫著「請救救我們，一間房就容納了8名確診患者」。首爾東部看守所內的819例確診患者中，有1人死亡，該名死者患有腎損傷需要進行血液透析，同時患有糖尿病等長期疾病，他在12月24日獲釋後就醫，12月27日死亡。

▲朝鮮日報、Daum新聞、BBC韓國新聞都拍下了犯人揮舞字紙求救的畫面。（圖／翻攝自《朝鮮日報》）
▲朝鮮日報、Daum新聞、BBC韓國新聞都拍下了犯人揮舞字紙求救的畫面。（圖／翻攝自《朝鮮日報》）
韓國媒體披露，司法部門以「預算不足」為由，至11月底才向看守所內的囚犯發放KF94口罩，且並非全部發放，只有在囚犯放風時才會提供。然而，病毒已經在看守所內狹小、壅擠的環境中快速擴散，12月19日首爾東部看守所轉移的85名人員中，有16人在當日確診，令外界擔憂當局的處置措施會將病毒轉移到另一個溫床。

韓國司法部門今（31）日回應，12月 23日起已經將囚犯的隔離期從14天延長至21日，並且在入監前都必須接受新冠病毒抗原快速篩檢，在21天隔離期結束前接受病毒（PCR）檢測，同時當局12月30日已對首爾東部看守所進行了第四次的徹底檢查。

 
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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