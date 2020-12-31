韓國首爾看守所累計819人確診　囚犯揮紙條：請救救我們

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包括《韓聯社》在內，多家韓國媒體拍到看守所內的犯人將手伸出鐵窗，揮舞毛巾、舉起寫著字的白紙向外呼救，其中一人寫著「請救救我們，一間房就容納了8名確診患者」。首爾東部看守所內的819例確診患者中，有1人死亡，該名死者患有腎損傷需要進行血液透析，同時患有糖尿病等長期疾病，他在12月24日獲釋後就醫，12月27日死亡。
韓國媒體披露，司法部門以「預算不足」為由，至11月底才向看守所內的囚犯發放KF94口罩，且並非全部發放，只有在囚犯放風時才會提供。然而，病毒已經在看守所內狹小、壅擠的環境中快速擴散，12月19日首爾東部看守所轉移的85名人員中，有16人在當日確診，令外界擔憂當局的處置措施會將病毒轉移到另一個溫床。
韓國司法部門今（31）日回應，12月 23日起已經將囚犯的隔離期從14天延長至21日，並且在入監前都必須接受新冠病毒抗原快速篩檢，在21天隔離期結束前接受病毒（PCR）檢測，同時當局12月30日已對首爾東部看守所進行了第四次的徹底檢查。
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