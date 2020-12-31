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陸國務院宣布國藥集團疫苗「有條件上市」！保護率近八成

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2020-12-31 11:07:58｜2020-12-31 11:12:16

▲中國國藥集團中國生物新冠滅活疫苗，31日已獲准有附條上市。（圖／翻攝自新華社）
▲中國國藥集團中國生物新冠滅活疫苗，31日已獲准有條件上市。（圖／翻攝自新華社）
中國國務院今(31日)上午召開疫情防控記者會，宣布中國國藥集團的中國生物新冠滅活疫苗，已獲國家藥監局批准附條件上市，希望藉此陸續推動普遍人群接種，達到完全的防疫效果。
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31日的記者會，由中國科學技術部副部長徐南平、中國國家衛健委副主任曾益新、中國國家藥品監督管理局副局長陳時飛、國藥集團中國生物技術股份有限公司總裁吳永林等人領銜召開。徐南平開頭宣布，北京生物制品研究所有限責任公司於30日公布了新冠病毒滅活疫苗III期臨床試驗期中分析數據結果，證實其保護效力達到世界衛生組織及國家藥監局相關標準要求。
曾益新接續表示，雖然中國一些防控已經取得了戰略性成果，但是「外防輸入、內防反彈」的壓力依然很大，遂於今年6月份對高風險人群開展了新冠疫苗的緊急接種，到了11月底累計接種也已超過150萬劑次，其中約6萬人前往境外高風險地區工作，沒有出現嚴重感染的病例報告，疫苗的安全性及有效性都得到了充分證明，並於12月15日進一步啟動重點人群的接種工作。這次的300萬劑加上之前的150萬，充分證明了該疫苗安全性良好。

下一步，中國官方批准疫苗「附條件上市」，免疫規劃專家咨詢委員會已制定了統一接種方案，通過有序開展接種，逐步在全人群構築起免疫屏障，以阻斷新冠病毒的傳播。

中國國家藥品監督管理局副局長陳時飛則說，國家局藥品核查中心依法對北京公司的生產現場開展了視察，並結合第三方專家，對申請人遞交的Ⅲ期臨床試驗期中結果(疫苗保護力數據79.34%)進行了全面分析。經過一系列的嚴格審查、審評、核查、檢驗和數據分析後，綜合認為，國藥中生北京公司的新冠病毒滅活疫苗的已知及潛在獲益大於風險，完全達到了預設的附條件上市標準要求。
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