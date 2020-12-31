陸國務院宣布國藥集團疫苗「有條件上市」！保護率近八成

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曾益新接續表示，雖然中國一些防控已經取得了戰略性成果，但是「外防輸入、內防反彈」的壓力依然很大，遂於今年6月份對高風險人群開展了新冠疫苗的緊急接種，到了11月底累計接種也已超過150萬劑次，其中約6萬人前往境外高風險地區工作，沒有出現嚴重感染的病例報告，疫苗的安全性及有效性都得到了充分證明，並於12月15日進一步啟動重點人群的接種工作。這次的300萬劑加上之前的150萬，充分證明了該疫苗安全性良好。
下一步，中國官方批准疫苗「附條件上市」，免疫規劃專家咨詢委員會已制定了統一接種方案，通過有序開展接種，逐步在全人群構築起免疫屏障，以阻斷新冠病毒的傳播。
中國國家藥品監督管理局副局長陳時飛則說，國家局藥品核查中心依法對北京公司的生產現場開展了視察，並結合第三方專家，對申請人遞交的Ⅲ期臨床試驗期中結果(疫苗保護力數據79.34%)進行了全面分析。經過一系列的嚴格審查、審評、核查、檢驗和數據分析後，綜合認為，國藥中生北京公司的新冠病毒滅活疫苗的已知及潛在獲益大於風險，完全達到了預設的附條件上市標準要求。
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