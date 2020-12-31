超商拆門備戰迎跨年　備貨量增5倍、人力多10名

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▲萊爾富迎接跨年夜，輕便雨衣也備貨提升3倍、暖暖包5倍，以防寒流肆虐。發熱衣、口罩今年備貨量也大增。（圖／萊爾富提供）

元旦連續假期期間，泰安服務區商場位於國道1號南下必經中繼服務區，泰安商場內7-ELEVEN門市也針對杯裝咖啡、鮮食、泡麵、餅乾等備貨量較一般假日增2倍，人力亦增加2倍；新仁德商場的人力、備貨量亦較假日倍數成長，即日起至1月3日憑商場內消費發票三張，即可至服務台參加抽獎一次，滿足用路人遊憩需求。