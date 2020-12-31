超商拆門備戰迎跨年　備貨量增5倍、人力多10名

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萊爾富指出，北市信彩門市於今日拆除自動門、櫥窗玻璃、冰箱門、貨架，有跨年活動的商圈門市備貨量較往年增加2倍，像是現煮咖啡、麵包、飯糰…等，輕便雨衣也備貨提升3倍、暖暖包5倍，以防寒流肆虐。業者也因應民眾居家或外出跨年的飲食、娛樂、保暖及防疫需求，自即日起至2021年1月5日前，推出跨年期間限定快閃優惠，如Hi Café、飲品、冰品、瓶裝水、酒類，以及餅乾、糖果巧克力享最低買1送1起。
針對每年跨年的「一級戰區」、台北市信義區的全家店舖，也將備貨量、人力倍增5到10倍，其中瓶裝水備貨比平常多15倍、口罩將比平常多出百倍的貨量，防疫過新年。此外，針對會員於今日至1月3日同步推出隨買跨店取享指定Let’s café、私品茶限時第二杯11元優惠。
元旦連續假期期間，泰安服務區商場位於國道1號南下必經中繼服務區，泰安商場內7-ELEVEN門市也針對杯裝咖啡、鮮食、泡麵、餅乾等備貨量較一般假日增2倍，人力亦增加2倍；新仁德商場的人力、備貨量亦較假日倍數成長，即日起至1月3日憑商場內消費發票三張，即可至服務台參加抽獎一次，滿足用路人遊憩需求。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。