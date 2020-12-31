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超商拆門備戰迎跨年　備貨量增5倍、人力多10名

記者許家禎/台北報導

2020-12-31 11:16:12｜2020-12-31 11:21:42

▲萊爾富位於跨年夜一級戰區的門市，31日一早就拆門備戰，備貨增5倍、人力多10名。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富位於跨年夜一級戰區的門市，31日一早就拆門備戰，備貨增5倍、人力多10名。（圖／萊爾富提供）
2020年即將進入尾聲，民眾今年出門跨年因新冠肺炎備受挑戰，氣象局預估跨年夜溫度僅7度。超商業者嗅到商機，今（31）日一早就拆門因應，店門外賣區增設自助酒精消毒區供民眾使用，為減少民眾直接接觸熟食機台，也於熱狗機、關東煮機、蒸包機、茶葉蛋等區域增加5至10名人力，而輕便雨衣也備貨提升3倍、暖暖包5倍，以防寒流肆虐。
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萊爾富今年跨年因應防疫及低溫，分別於北市信彩店的結帳區、店門外賣區增設自助酒精消毒區，提供有需求民眾使用，同時，為減少民眾直接接觸熟食機台，也於熱狗機、關東煮機、蒸包機、茶葉蛋等區域增加5至10名人力，由專人協助民眾的購買需求，並於多處設置酒精，方便店員隨時消毒使用，門市現場更備妥近400盒萊潔醫療防護口罩，滿足消費者即時需求。
▲萊爾富迎接跨年夜，輕便雨衣也備貨提升3倍、暖暖包5倍，以防寒流肆虐。發熱衣、口罩今年備貨量也大增。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富迎接跨年夜，輕便雨衣也備貨提升3倍、暖暖包5倍，以防寒流肆虐。發熱衣、口罩今年備貨量也大增。（圖／萊爾富提供）
 

萊爾富指出，北市信彩門市於今日拆除自動門、櫥窗玻璃、冰箱門、貨架，有跨年活動的商圈門市備貨量較往年增加2倍，像是現煮咖啡、麵包、飯糰…等，輕便雨衣也備貨提升3倍、暖暖包5倍，以防寒流肆虐。業者也因應民眾居家或外出跨年的飲食、娛樂、保暖及防疫需求，自即日起至2021年1月5日前，推出跨年期間限定快閃優惠，如Hi Café、飲品、冰品、瓶裝水、酒類，以及餅乾、糖果巧克力享最低買1送1起。

針對每年跨年的「一級戰區」、台北市信義區的全家店舖，也將備貨量、人力倍增5到10倍，其中瓶裝水備貨比平常多15倍、口罩將比平常多出百倍的貨量，防疫過新年。此外，針對會員於今日至1月3日同步推出隨買跨店取享指定Let’s café、私品茶限時第二杯11元優惠。

元旦連續假期期間，泰安服務區商場位於國道1號南下必經中繼服務區，泰安商場內7-ELEVEN門市也針對杯裝咖啡、鮮食、泡麵、餅乾等備貨量較一般假日增2倍，人力亦增加2倍；新仁德商場的人力、備貨量亦較假日倍數成長，即日起至1月3日憑商場內消費發票三張，即可至服務台參加抽獎一次，滿足用路人遊憩需求。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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