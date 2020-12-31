北市跨年晚會續辦 柯文哲：不要被不理智的恐懼打敗
記者丁上程/台北報導
2020-12-31 11:17:42｜2020-12-31 11:18:40
因應新冠肺炎疫情升溫，以及英國變種病毒入侵台灣，各縣市政府都相繼宣布跨年活動取消或改採線上直播的方式進行。面對如此情況，台北市長柯文哲今天（31日）上午仍舊宣布，跨年晚會照常舉辦不改線上直播。柯文哲表示，台北市政府是以理性務實的態度，做最嚴謹的準備，也若有似無表示「不要被不合科學的恐懼打敗」。
柯文哲表示，自己身為醫生，還是比較理性務實。昨天（30日）晚間各縣市相繼宣布跨年活動取消民眾入場，並改採線上直播的方式進行，柯文哲也坦言自己嚇了一跳「怎麼會這樣？」不過仍舊在晚間要求各局處開始搜集相關資料，今天上午的晨會中大家一同討論，最終作出更精確的抉擇。柯文哲也坦言，做出「續辦」的決定之前，他的政治壓力很大，「我想了一整個晚上」。而針對英國變種病毒入侵對台灣疫情的影響，柯文哲表示，變種病毒也許感染性更強，但現階段的防疫措施沒有改變，不需要改採取新的防疫措施。柯文哲也直言，雖然疫情對世界各國造成相當大的影響，「但台灣不是因為病例少，而是對社會干擾最低，才讓世界各國覺得我們很厲害。」柯文哲說，「如果對經濟活動太過干擾，雖然對我們這種領薪水的沒什麼影響，但對做生意的升斗小民影響很大。」柯文哲強調，還是要讓疫情對社會的影響降到最低。而現場媒體也追問，「不要被不合科學的恐懼打敗」一席話，是否有在暗指其他取消跨年活動的縣市首長？對此柯文哲笑著表示「記者都很壞，就是想要口水戰。」不過話鋒一轉柯文哲也直言，既然是每個地方政府自己決定，那就是地方政府按照自己的狀況而決定。「不過坦白講，台北市還是準備比較恰當。比方說實名制，基礎建設台北還是做得比較好。」柯文哲說，「你真的要畫格子分區管制，坦白說這要一定的數位基礎建設，才有辦法做到，沒有建設，臨時要做也沒辦法」。