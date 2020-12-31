侯友宜喊話柯文哲 不要製造防疫漏洞
記者康子仁/新北報導
2020-12-31 11:30:25｜2020-12-31 11:33:18
英國變種病毒來勢洶洶，許多縣市都已經決定取消跨年活動，台北市長柯文哲上午宣布台北市照辦跨年晚會，新北市長侯友宜也向柯文哲喊話，面對嚴峻疫情，應把防疫做到位，不要製造漏洞，面對更嚴峻的英國變種病毒，要以更嚴肅的態度處理。
侯友宜強調，大型集會應採取嚴格實名制，並縮小規模，讓活動更健康安全，防疫與安全絕對優於一切，不要製造漏洞，大家都不樂見，但尊重每個單位的防疫措施。侯友宜表示，面對疫情新北市做滾動式檢討，因為戶外集會很難採取實名制，也很難有效管控人潮，所以前5天就已經宣布取消八里煙火等戶外集會。
侯友宜認為，台北市在舉辦活動的過程當中，面對嚴峻的疫情，更應致力要求把防疫做到位，「這個部分我相信每一個人有他的做法，不過，防疫希望大家同心齊力把它做到位」，面對更嚴峻的英國變種病毒，要以更嚴肅的態度處理。
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