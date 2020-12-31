名家論壇》李兆立／柯文哲的政治豪賭

其實，近期為了疫情升高，中央與地方政府之間為了「大型活動是否照常舉辦」的過招，跟上半年的劇情差別不大，只不過是把「媽祖遶境」換成了「跨年煙火」而已。
對地方政府來說，停辦不僅令人掃興，還會影響相關企業的收益，所以最好是由中央下令，自己只是配合，壓力丟給中央扛就好；對中央指揮中心而言，第一線執行防疫的縣市政府，才最了解地方是否適合舉辦，因此無論上半年還是這回，都不願鬆口下令全面停辦。
面對跨年，總指揮陳時中說「只要主辦單位做好防疫計畫照常可以辦」，但涉及幾十萬人「超密集群聚」的跨年活動，防疫計畫談何容易？終於，英國變種病毒成為最後一根稻草，壓倒了各縣市的實體活動。
然而，唯一逆風照常舉辦的台北市政府，究竟是因為防疫計畫「獨步全台，滴水不漏」，還是一場柯文哲的政治豪賭？
其實仔細一看就會發現，台北的防疫計畫有各種令人疑慮的漏洞：
第一，只管得到4萬人，剩下的幾十萬人呢？
過去幾年的101跨年人次動輒80到100萬人，今年我們把疫情和寒流算進去，保守估計打個三折好了，也有20到30萬人。如今設計一個只管得到4萬人的管制措施，請問剩下20萬人的群聚就不是風險嗎？
第二，管制區域過小，無法進場的20萬人，可照樣群聚在外圍聽表演看煙火。
台北市劃設的管制區域，僅有市府前廣場，但外圍的君悅飯店前、國父紀念館周遭、市議會前等區域，依舊可以聽得到表演，看得到煙火。這裡人潮一樣密集，人數比場內更多，卻不用強制戴口罩、不用量體溫、不用實名制，風險其實比管制區內更高。
第三，管制區的3處入口，將成傳播熱點。
上看30萬人會參與的實體活動，僅讓4萬人進場，3個管制出入點肯定是人潮最密集的地方，而且為了卡好位置等進場，只能寸步不離在這裡聚集用餐，口罩自然是掛不住了，還要與周遭人潮相互推擠，實在是風險最高的傳播熱點。
第四，管制人力和系統，恐怕無力負荷管制措施。
有市議員披露，這個名為4萬人，實為上看30萬人的實體跨年，僅有200名人力來負責超大量的檢查實名制、量體溫、發口罩、管制動線等防疫工作，令人憂心是否能夠負荷。
我們不敢斷言這套防疫計畫是漏洞百出，但至少難以稱得上滴水不漏。換句話說，台北市正在進行的，就是一場牽涉幾十萬人的政治豪賭。
柯文哲賭的，是一套最佳劇本。當101跨年照常舉辦，事後有幸沒有因此傳出本土疫情，就能一面擦亮台北成為成功防疫的象徵，賺進國內外的美名，一邊用結果論來宣稱這就是「科學的城市治理」。
那如果不幸因此傳出本土案例呢？台北市的因應說法其實也可以想見。畢竟實名制的對象只有場內的4萬人，其他的幾十萬人到底在哪染疫的，到時候還有得吵。再不然就怪中央的疫情資訊不夠透明，導致地方政府誤判。
無論結果是什麼，希望大家認真思考的關鍵問題，不是事後怎麼大內宣和口水戰，而是回到事件的根源：端出一個各種漏洞的防疫計畫，將實際存在的疫情風險拿來豪賭，是正確的嗎？
我們無法阻止政治人物豪賭，只能儘量讓自己別成為陪賭的賭注。這個跨年就讓我們共同線上倒數，用更安全健康的方式迎接2021年的開始吧！
●作者：李兆立／時代力量智庫執行長
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至: opinion@nownews.com