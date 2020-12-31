已婚女跨年想跟老闆去唱歌！夫怒回「14字」　網一看戰翻

今天是2020年的最後一天，想必許多人都帶著雀躍的心情，準備跨過不平靜的今年吧？按照慣例，不少人都會與親朋好友計畫出遊，或是去KTV唱歌、到餐廳吃飯慶祝等。不過，昨（30）日有女網友卻表示，一名已婚女跨年夜想跟老闆去唱歌，但回家告知老公後，對方卻暴怒，直說「妳是有家庭的，不可以去那種地方」，讓她聽後真心覺得不可思議！對此，網友則看法兩極。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》中以「現在還有古代原始人啊？」為題發文，她透露，某老闆想在跨年夜帶他的員工去KTV唱歌，一名來自新北市的已婚女店長回家後就告知老公，結果她老公聽後卻無法接受，直說「妳是有家庭的，不可以去那種地方」，讓原PO聽候忍不住直呼「真是不可思議！什麼年代還有那種阿祖級食古不化的老掉牙思想。」

▲有女網友表示，一名已婚女跨年夜想跟老闆去唱歌，但告知老公後，對方卻怒回「14字」，讓她聽後覺得不可思議！（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

貼文一出，網友隨即議論紛紛「哇！有家庭結婚的不能去唱歌，真的誇張，要這樣被限制連正當的休閒娛樂都禁止，我看很多事情都不能做吧！」「她老公想跟她跨年，她隨便找藉口來推掉的吧」、「無所謂原始不原始，有的人就是認為那地方比較複雜，單純觀念問題」、「現在疫情嚴重保護自己，守護台灣」、「帶老公一起去啊！」「等妳結婚了可能就會明白他的感受了」。

另還有人直言「以前某公司老闆覺得『KTV=不正當場所』，所以同事間互揪唱歌都要偷偷摸摸的，現在有人還會這樣想不意外呀！」「決定把這個問題列入擇偶條件：婚後可以去KTV嗎？」（編輯：許苡晴）