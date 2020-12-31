北市跨年照辦 政院提醒做好防疫、不要造成破口
記者鄭宏斌／台北報導
2020-12-31 11:47:34
台北市長柯文哲宣布今晚的北市跨年晚會照常舉辦，引發各界討論。對此，行政院秘書長李孟諺指出，原則上，行政院呼籲減少大型聚會，不過也尊重柯文哲決定繼續舉辦的決策。他要提醒台北市政府和市民一定要做好防疫要求，不要造成防疫破口。
李孟諺表示，現在肺炎疫情有變化，英國變種病毒已經在台灣發現第一例，因此指揮中心宣布提高相關防疫措施跟等級。行政院呼籲國人盡可能減少大型聚會，全國各縣市跨年活動幾乎都改為線上舉辦，減少大型群聚。總統府的元旦升旗，除了必要軍方、官方人員之外，也已經取消民眾參與，改為看線上直播。李孟諺說，原則上，呼籲減少大型聚會，另外也要求各地方政府做好相關防疫措施，不過，也尊重柯文哲決定繼續舉辦跨年晚會的決策，提醒台北市政府和市民，一定要做好防疫要求，不要造成防疫破口。
衛福部次長薛瑞元表示，對於跨年晚會這樣的大型活動，指揮中心已訂有5個原則，仍然要舉辦大型活動的話，就必須要符合規範。薛瑞元指出，原則包括，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理的人不能到現場，有呼吸道症狀、發燒的人也不能到現場；在活動場所要提供足夠手部清潔消毒用品，公廁消毒頻率要增加，要有醫療應變措施。除了指定的販賣機以外，不能販售飲食；民眾要帶手機，以隨時接受相關訊息；全程配戴口罩，除了補充水分以外，禁止飲食；室內活動不能販售無座位票，要落實實聯制，規劃固定入口。