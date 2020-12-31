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國防部音樂會緬懷沈一鳴　嚴德發：殉職將士身影永在心中

記者呂炯昌/台北報導

2020-12-31 12:25:35｜2020-12-31 12:26:39

▲0102黑鷹失事，前參謀總長沈一鳴殉職將滿週年，國防部辦追思音樂會，部長嚴德發代表獻花。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.31）
▲0102黑鷹直升機失事，前參謀總長沈一鳴殉職將滿週年，國防部辦追思音樂會，部長嚴德發代表獻花。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.31）
空軍UH-60M黑鷹直升機（機號933）今（2020）年1月2日在新北市坪林、宜蘭交界處失事，造成前參謀總長沈一鳴上將等8名將官殉職。這也是國民政府遷台後，國軍最高階級的指揮將領殉職。在總長沈一鳴殉職一週年前夕，軍方在國防部外的「0102紀念專區」舉辦音樂會及追思儀式。
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追思活動開始由國防部長嚴德發、軍友社理事長李棟樑及官兵代表獻花，沈一鳴的母親也坐著輪椅出席追思會。接著由軍人子弟、李兆麟醫師獻唱「天上的你，好嗎」、陸軍司令部勤務營營部連上尉輔導長施葳竣獻唱自創曲「在我心裡」，向8位殉職將官表達思念之意。
嚴德發致詞時表示，「軍人是一群愛國比愛家還多的人。」總是把國家與任務放在心中的第一位，這一切都是因為軍人所肩負的責任，關係著國家安全跟國人福祉，要成為軍人的眷屬，需要具備相關的勇氣，每一位軍人眷屬一路走來，都一定很有深刻的體會，不僅要一個人張羅家中大小的事物，自己還要照顧家中長輩、教養小孩，很多軍人都不曾在孩子的家長聯絡簿上簽過名。如果說軍人是英雄，軍人為國家犧牲奉獻的精神很偉大，那軍人背後默默付出的家人，更是幕後英雄，必是每一位軍人的精神支柱，更是這一生的摯愛。

嚴德發表示，今年國軍官兵都秉持著他們犧牲奉獻的精神，全心專注在各項戰演訓的任務上。即使現在情勢比較嚴峻，但是國軍把國家保護得很好，也請他們放心，國人自製的高教機已經順利首飛，相信不久的將來，第一艘國人自製的潛艦，也一定會順利完成。捍衛國家的任務，國軍會勇敢的承擔，也請他們要繼續保佑每一位他們心心念念的家人和官兵們。

嚴德發指出，今天藉著一束束的鮮花，傳達心中無限的想念。而此時此刻，大家的心情就如同今天追思緬懷活動的主題「永遠的英雄，無盡的思念」一樣，，一年的時間雖然過去了，思念沒有一刻停歇；透過特地為將士們寫的歌，告訴他們，我們都很好，會照顧好自己，他們在那一端也要照顧好自己。對我們來說，將士們的身影，會永遠鮮明的活在我們心中，陪伴著我們、照顧我們。
▲0102「永遠的英雄、無盡的追思」緬懷活動，已故的前參謀總長沈一鳴的母親也坐著輪椅出席。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.31）
▲0102「永遠的英雄、無盡的追思」緬懷活動，已故的前參謀總長沈一鳴的母親也坐著輪椅出席。（圖／記者呂炯昌攝.2020.12.31）
 
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