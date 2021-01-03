年前裝修旺季到　四大居家空間改造術大公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
浴室部分，改裝換新首重防漏，用料、工法紮實急不得：業者觀察衛浴翻新的案件中，顧客最在意的是浴室漏水問題，其次則是磁磚換新。因此推出「衛浴333工法」，整合3種最佳施工工法、使用3款國際級建築用料，輔以3項貼心服務措施解決衛浴漏水問題，並提供5年防漏保固。若想要DIY換新衛浴淋浴、收納等，也有套裝限定組合，內含掛鏡、置物架及蓮蓬頭等。
廚房裝修則首要滿足「洗、切、炒」三大功能，廚具櫃體、配件安裝工法馬虎不得：考量基本三大功能，先規劃水、電及瓦斯管線配置空間，再選擇冰箱、洗碗機等大型電器位置；廚具五金配件更要留意安裝工法，品質好壞攸關使用便利性與耐用度。業者指出，施作人員皆使用專業檢測儀器查驗管線及量測櫃體安裝是否達到水平，並提供業界最高櫃體、五金配件5年保固。
客廳部分掌握2關鍵風格輕鬆變：業者表示，只要換新燈具、除壁癌粉刷新色質感就能大升級。建議可購買LED吸頂燈，除了可調亮度、色溫、演色性佳及安裝快速等特性，平均可使用約8-13年，高CP值成市場新寵。而DIY粉刷新色時，提醒民眾塗刷以兩次為佳，不僅顏色較飽和，保護性也較佳。
業者也提醒，刷新色前要留意家中是否有壁癌並找出產生原因。切勿不斷地蓋上層層油漆，當家中壁面恢復健康後，再漆上除霉清潔劑及水性正負水壓防水塗料，才能有效避免牆面霉變及黴斑問題。業者提供免費調色服務與專業代客塗刷服務，施工前也會為牆面作健檢，並由專人搬移或包覆家具及裝潢，完全無須自己動手，並隨時以社群軟體即時回報施工進度，讓顧客清楚掌握施工品質。
至於臥房部分，視覺整齊有助每日好眠，家具首重收納機能分寸不浪費：臥室物品過多又沒有收納，易造成空間視覺凌亂，進而影響睡眠品質。建議若要使用開放式層架，可以多樣化定規組件隨意延伸組合，搭出最適合居家空間的配置，且少了隔板限制，利用收納箱、收納籃或吊掛式收納，讓分類規劃更具彈性，亦減少視線阻隔，好拿、好收也讓空間感更開闊。
不僅空間改造可以除舊布新，小配件也能立大功，特力屋推出多款春節布置配件，如創意木質春聯系列跳脫一般紙質，顧客可發揮創意DIY拼貼出專屬質感春聯，增添布置趣味。同一集團的HOLA特力和樂也與可口可樂聯名，打造出一系列潮味十足的居家用品，包含寢具、收納、餐桌用品、家飾品等22款，
而針對年末裝潢熱潮，專家也給出建議，搭配「裝修履約管理」保障交易比較安全。隸屬於信義集團旗下之「安信建經」總經理張峰榮提醒：一、應先挑選具備室內裝修業登記證之合格業者；二、合作時請務必簽訂白紙黑字的合約，詳讀並確認約內條文；三、再搭配公正第三方的裝修履約管理機制，讓每筆款項公開、透明，以降低裝修糾紛之風險，除了維護消費者自身權益外，亦保障裝修市場之交易安全。