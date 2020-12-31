高醫大「學習取代工讀」　完善就學機制助學生起飛圓夢

高雄醫學大學自民國106年設立「起飛圓夢助學專款」，以「學習取代工讀」為目標，提供多元類型的獎助學金，關懷經濟不利的學生﹔醫學影像暨放射科學系碩士班一年級的舒志文笑著分享他高中吃過期品的往事，也提到考上高醫大一開始還擔心房租與生活費，但後來發現藉由多元方式累積起來的奬助學金，不用打工就可以好好安心就學。

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高醫大的起飛圓夢計畫從生活協助、身心協助、學習協助、夢想協助、環境協助、就業協助等6個面向全面關懷經濟不利學生，讓他們不需要再為了生活疲於奔命打工，不但能專心學業，更有多餘的時間可以參加社團、結交好朋友。此計劃提供多元類型的獎助學金，3年來共補助4,693人次，總金額更多達31,971,126元，近期更獲教育部頒發「高等教育深耕計畫－大專校院完善就學機制」績優獎。

▲校長鐘育志（右二）與學生分享學校榮獲大專校院完善就學機制績優獎的榮耀，並感謝各界的捐款及協助。（圖／高醫大提供）

高雄醫學大學香粧品學系四年級的黃齡慧也帶著妹妹一起出面感謝各界捐助，讓他們有機會翻轉宿命、突破框架。黃齡慧說，受到大家那麼多幫助，希望未來也能成為有能力幫助別人的人，把愛傳下去。

高雄醫學大學校長鐘育志表示，培育能利他且具愛心的健康專業人才是高醫大的使命與創校初衷之一，每位學生都是歷經學校用心栽培、師長耐心教導、同儕相互扶持而能在各領域頭角崢嶸，發揮社會影響力。有一些學生因為經濟上的壓力，影響到求學之路，為了協助這些學生安心就學，近年來學校持續設置各項獎助學金，希望學生有超越自己、青出於藍的機會。感謝所有有錢出錢、有力出力的校友與社會各界的力量，一起「牽成」，薪火傳承翻轉弱勢。