張麗善不參加跨年升旗　不鼓勵民眾參加、落實防疫

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張麗善和相關單位主管，原定參加劍湖山煙火秀、斗六市環保運動公園的星耀音樂派對和西螺鎮公所在西螺大橋的跨年活動；以及斗六市公所的元旦升旗和健行、西螺鎮的健行活動、虎尾的元旦升旗和健行活動，但因配合防疫應變，今（31）日上午由雲縣府新聞處長廖淑玲召開記者會，宣佈取消參加各項跨年、元旦升旗和健行等活動。
張麗善表示，雲林縣政府今年並無主辦跨年活動，縣內民間單位與其他鄉鎮市的跨年晚會舉辦與否由主辦單位自行決定，她及縣府一級主管皆不會出席相關跨年活動，民眾若出席縣內相關跨年活動也請確實做好防疫措施，此外縣府也不鼓勵外縣市民眾跨區參與，健走活動原定發放的餐盒，將全數捐給縣內弱勢團體，並在今（31）日中午分別前往虎尾小作手、土庫華聖啟能中心等弱勢團體發放餐盒。
另外據了解，斗六市環保運動公園舉辦「星耀跨年夜，斗六亮起來-膨鼠森林市集跨年音樂派對」及「斗六市元旦升旗典禮暨健走活動」則如期舉辦，但不鼓勵民眾參加，其會場四周封閉管制，只有單一出入口，進入場內時須全程配戴口罩並且會有熱感監測民眾體溫，如有未戴口罩者，將由工作人立即員勸導。
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