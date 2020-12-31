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張麗善不參加跨年升旗　不鼓勵民眾參加、落實防疫

記者洪佳伶、簡勇鵬/雲林報導

2020-12-31 12:36:19

雲林縣長不參加跨年升旗　不鼓勵民眾參加落實防疫
▲雲林縣長張麗善宣布縣府與虎尾鎮公所合辦的升旗典禮改為線上直播，不開放民眾入場，健走活動取消。（圖／記者簡勇鵬攝）
因應新冠肺炎防疫，雲林縣縣政府31日上午緊急宣布，縣長張麗善和各級主管將取消參加各項跨年和升旗活動，同時不鼓勵民眾到場，改為線上參加，虎尾升旗活動已準備好的餐盒，則改發放給縣內弱勢團體。
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中央流行疫情指揮中心30日下午宣布首例新冠肺炎（COVID-19）變種病毒株自英國境外移入確診案例，同時宣布停止外國人入境等防疫政策，基隆、桃園、台中等縣市陸續宣布跨年晚會改線上直播，雲林縣長張麗善今(31日)早也宣布，縣府與虎尾鎮公所合辦的升旗典禮改為線上直播，不開放民眾入場，健走活動取消。
張麗善和相關單位主管，原定參加劍湖山煙火秀、斗六市環保運動公園的星耀音樂派對和西螺鎮公所在西螺大橋的跨年活動；以及斗六市公所的元旦升旗和健行、西螺鎮的健行活動、虎尾的元旦升旗和健行活動，但因配合防疫應變，今（31）日上午由雲縣府新聞處長廖淑玲召開記者會，宣佈取消參加各項跨年、元旦升旗和健行等活動。

張麗善表示，雲林縣政府今年並無主辦跨年活動，縣內民間單位與其他鄉鎮市的跨年晚會舉辦與否由主辦單位自行決定，她及縣府一級主管皆不會出席相關跨年活動，民眾若出席縣內相關跨年活動也請確實做好防疫措施，此外縣府也不鼓勵外縣市民眾跨區參與，健走活動原定發放的餐盒，將全數捐給縣內弱勢團體，並在今（31）日中午分別前往虎尾小作手、土庫華聖啟能中心等弱勢團體發放餐盒。

另外據了解，斗六市環保運動公園舉辦「星耀跨年夜，斗六亮起來-膨鼠森林市集跨年音樂派對」及「斗六市元旦升旗典禮暨健走活動」則如期舉辦，但不鼓勵民眾參加，其會場四周封閉管制，只有單一出入口，進入場內時須全程配戴口罩並且會有熱感監測民眾體溫，如有未戴口罩者，將由工作人立即員勸導。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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