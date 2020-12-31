侯友宜關心產婦食安 要求豬肉內臟只能用台灣豬
記者康子仁/新北報導
2020-12-31 12:40:42｜2020-12-31 13:28:02
新北市長侯友宜上午前往新北三重的產後護理之家，要求業者提供的豬肉和內臟製品，一定要使用台灣豬，以嚴謹的態度面對，確保產後婦女在坐月子期間的食品安全。
侯友宜表示，現今產後婦女多半都選擇產後護理之家孕後調理，考量坐月子期間一天最多6餐，可能攝取較大量的豬肉、豬肝及豬腰子等餐品，特別前往產後護理之家視察機構與食材供應商簽訂的相關文件，進貨驗收確認來源證明及自主要求供應商提供肉品檢驗報告，以確認食材安全性，讓媽咪們能安心食用機構所提供之月子餐。侯友宜指出，新北市所有的產後護理之家、一般護理之家、醫院，總共186家，有供膳食的148家，全部使用有台灣豬證明，不含萊克多巴胺的豬照顧這些族群，尤其內臟的部份也提出屠宰證明、檢驗報告以及原產地來證明這是台豬的來源確實無誤，要以嚴謹的態度來面對孕婦、嬰幼兒、老人、心血管疾病，這些有健康風險疑慮的地方一定要使用台豬，嚴格守護他們的健康。新北市議會修改食品安全自治條例，要求萊克巴多胺零檢出，如果中央宣布無效或駁回，是否會申請釋憲？侯友宜說，議會提案通過瘦肉精零檢出，有待行政院公告，如果行政院公告以後，大家覺得有衝突的話，「我相信議會一定以更積極的態度來提釋憲，守護市民的健康，為市民的健康來把關，這一切尊重議會的決定」。