內政部公布元旦7新制　預售屋不得用有損結構之建材

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為保障消費者購買預售屋的權益，內政部強調，未來不動產業者與消費者簽訂的預售屋買賣契約應符合新制契約規定，違反規定者若經限期改正而未改正，最高可處新臺幣30萬元罰鍰。內政部表示，預售屋交屋期較長，風險較高，若消費者發現不動產業者契約違反規定，可要求修改並送請查處。
營建業者部分，內政部訂定「建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴（石）檢測及訓練實施要點」，自1月1日起，營造廠商在建築工程完工申請建管機關勘驗時，必須檢附前次樓版澆置混凝土細粒料中爐碴（石）之檢測報告書；且須有訓練合格的混凝土預拌檢測人員共同參與檢測作業，以維護混凝土品質、保障消費者權益。
在「建築技術規則」中，內政部也要求連棟住宅、集合住宅新建或增建建築物之分戶樓板須有符合規定的「衝擊音隔音構造」；「綠建材設計技術規範」則規定，室內建築物裝修面積綠建材使用率的下限從45%提高至60%、室外則從10%提高至20%。
移民署業務，外來人口統一證號將比照國民身分證字號編碼原則改版，第1碼英文依申請地區分，第2碼則為性別碼；現行統一證號將於2031年1月1日起全面停用。各機場、港口的通關查驗章也將全面換新、強化防偽，30天內免簽章天數採手寫；章戳外框英文代碼採電腦特殊字型，可依照不同機場、港口於不同位置變換字型。
另，由於82年次以前可徵役男人數已大幅減少，警察消防機關反映社會治安及災害防救人力不足，內政部開放四千餘名員額供83年次以後役男申請服警察役及消防役，1月12日起受理申請。