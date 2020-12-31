美單日染疫死亡創新高　佛奇盼2021秋季恢復正常

（中央社華盛頓30日綜合外電報導）美國今天通報有3900多人因2019冠狀病毒疾病病故，刷新單日紀錄。美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）說，他預期美國廣泛接種疫苗後，明年秋季有望恢復正常生活。
法新社報導，約翰霍普金斯大學（Johns HopkinsUniversity）表示，截至今晚8時30分（台北31日上午9時30分），過去24小時內有3927人因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡，全美新增18萬9671起確診病例。美國自疫情爆發以來累計1971萬5899人染疫，34萬1845人病故，仍是全球疫情最嚴重的國家。
路透社報導，美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇今天與加州州長紐松（Gavin Newsom）線上討論疫情時說，預期美國透過接種疫苗作業達到足夠的群體免疫，到了2021年秋季有望恢復「一些正常的狀態」。
佛奇表示，他相信疫苗施打作業初期的不順利情況將會克服。他告訴紐松：「我們進入1月時，感覺是我們將獲得動力可以趕上。」他說，預期到了4月會達到疫苗「開放季」，有需要的民眾都可普遍接種；5到7月廣泛接種作業應有進展，「屆時到了初秋，我們將有夠好的群體免疫，可以真正恢復一些正常的狀態，包括學校、劇院、體育活動、餐廳等。」（譯者：盧映孜/核稿：嚴思祺）1091231