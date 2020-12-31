名家論壇》鬼才阿水／從台北市府舉辦跨年晚會看邏輯謬論

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「防疫成功台北好棒，防疫失敗中央扛責。」
這段話可說是完美的精準詮釋柯文哲與民眾黨的支持者想法，一但有功就要背，有過就要推，過去柯文哲不只一次質疑中央的防疫能力，認為台灣隨時都在防疫破功的邊緣，多次質疑同為醫師身分的衛服部部長陳時中，在防疫上做得不夠確實。
以正常邏輯來說，柯文哲自己是醫師身分，如果他心裡認為中央防疫有疏失有漏洞不夠周全，甚至有隱藏黑數的出現，醫者仁心的他即使各個縣市依然舉辦跨年晚會，他也應該有負責政治責任的勇氣宣布停辦，但明明他一直認為中央做得不夠好，卻成為唯一堅持繼續舉辦的首長，那我們就該思考他背後的政治盤算為何?
如果真的台北跨年出現問題，這個鍋絕對會被甩到中央。
「怎樣的規範要停辦中央要說啊？」
「台北防疫就是棒，中央都是隱藏黑數。」
「陳時中下台。」
「同樣是醫師台大醫師就是高人一等，市長有勇氣讓市民享受跨年晚會。」
今天如果柯文哲相信台灣防疫成功，他繼續辦跨年晚會的想法是台灣不會有人群傳染的問題，那邏輯上還說得通，但正如我說的，一個不信任台灣防疫的人，卻還執意要舉辦，那台灣防疫真的產生破口，甚至產生嚴重的衝突時，到底哪些政黨哪個政治人物可以藉著販賣恐懼來謀取政治利益？
我相信大家都有答案。
今天無論市府是否決定舉辦，我只能說大家都是成年人了，要學會為自己負責，如果你今天因為寒流或是擔憂疫情決定待在家，我會說你做了對的選擇，如果你最終還是決定出去參加活動，參加跨年晚會，那就請你千萬注意好保暖，全程過程請勿飲食，口罩全程配戴，準備好手部消毒與量測體溫。
最後，還是希望悲痛的2020年盡快過去，希望2021一切會更好。
●鬼才阿水／網紅作家
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