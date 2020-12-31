國家風景區跨年迎曙光　改線上直播、限縮規模

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交通部觀光局今日表示，日月潭國家風景區管理處為減少大型群聚時間，伊達邵碼頭跨年演唱活動取消，但水社、伊達邵雙煙火經評估能有效分散人潮及風險照常施放，強化並落實中央流行疫情指揮中心政策，提供足量手部清消用品、提高公共廁所之消毒頻率、實施實聯制、量測體溫及手部消毒、全程戴口罩（除了補充水份外，全程禁止飲食）及加強防疫宣導服務。
東部海岸國家風景區管理處因應台東縣政府公布「張惠妹回鄉跨年活動」人數上限，場外以即時線上轉播辦理，考量跨年活動結束後，外圍人潮有可能轉向三仙台元旦迎曙光現場活動，基於防疫安全，宣布取消活動，改採直播搭配線上抽獎活動辦理。此外，參山國家風景區管理處辦理「2021魅力谷關幸福梨山跨年晚會」、「Sqoyaw環山部落-跨年晚會祖靈祭暨傳統文化及部落市集系列活動」2場次活動，亦改以線上直播方式辦理。
阿里山國家風景區管理處辦理之「賞太平2020 一抹紅霞迎太平 2021 雲采飛揚」活動，考量活動參與人數上限為150人，且為戶外空間，可落實中央流行疫情指揮中心政策保持一定社交距離，且採單一入口管制，控管出入人員並量額溫、要求戴口罩、酒精消毒、採實聯制，強化並落實防疫措施。
另外，麗寶樂園度假區跨年雙演唱會，採取全程戴口罩，禁止飲食，測量體溫，加強消毒及實聯制等防疫措施，並沒有改為線上活動的規劃。演唱會現場人數上限控制在四萬人以內。而台北美麗華金色年末演唱會也照計畫進行，市集會在22:00前結束，演唱會在23:00前結束，並取消跨年煙火，縮小表演觀賞區域，避免過多群眾聚集。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。