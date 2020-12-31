永慶房產已全面落實實價登錄揭露至門牌　肯定修法過關

「實價登錄2.0」相關修法於12月30日在立法院會完成三讀通過，重點包括中古屋實價揭露至門牌、預售屋全面納管並即時申報、禁止紅單轉讓，同時增加主管機關查核權，對於屢不改正者加重罰則。

我是廣告 請繼續往下閱讀

永慶房屋業管部協理謝志傑表示，這次「實價登錄2.0」修法快速且順利的通過，顯示政府積極打擊投機炒作的決心，除了杜絕投機客炒作外，未來不論是預售屋或是成屋的價格都將更公開、透明、即時，房價也不會有急漲或急跌的狀況發生，有助於房市長期的穩定發展，唯有公開透明的房價，才能保障消費者權益，把選擇權交回消費者手上。

永慶房產集團在孫慶餘董事長的帶領下，領先政府與業界將成交行情揭露至門牌，2019年8月5日永慶房屋即宣布推出「實價登錄3.0」服務，提供揭露至門牌的成交行情，同年10月，《永慶房仲網》與《永慶快搜APP》也陸續推出，供消費者自行查詢。永慶旗下加盟品牌，永慶不動產、有巢氏房屋、台慶不動產也陸續跟進，在2020年6月完成集團約1200門店全面落實《實價登錄3.0》的目標！





除了將成交行情揭露至門牌外，《永慶房仲網》與《永慶快搜APP》的《實價登錄3.0》專區，更公開社區、大樓名稱，並提供社區、路段、區域的行情趨勢分析，讓消費者掌握完整的區域行情；除了地址查找成交行情外，也提供以社區、地圖、捷運查找的服務，讓查行情更方便。

贏得消費者信賴是企業永續經營的根本，永慶房產集團身為台灣房仲第一品牌，30多年來秉持「先誠實再成交」的精神，不斷超前同業甚至政府作為，提供透明的資訊與服務，打造一個公平交易的環境，為保障消費者權益、支持居住正義做出貢獻。