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首家純網銀最快1月底上線　國銀出招力推分行零接觸服務

記者顏真真/台北報導

2021-01-03 14:00:00

▲兆豐銀行推出全國首創的智慧櫃員機（STM），副總經理陳國寶親自示範，開戶20分鐘內搞定。（圖／記者顏真真攝）
▲金管會2020年12月發出首張純網銀執照。為迎戰純網銀來勢洶洶，本國銀行紛紛運用數位科技創新金融服務，除了提供線上便捷數位服務外，更將戰線拉長至實體分行，更是力推分行「零接觸」體驗服務。（圖／NOWnews資料照）
金管會開放3張純網銀執照，並在2020年12月核發樂天國際商業銀行營業執照，樂天商銀也成為首家取得銀行營業執照的純網路銀行，並已與存保公司簽約，預計今(2021）年1月底前上線。為迎戰純網銀來勢洶洶，本國銀行也出招運用數位科技創新金融服務，除了提供線上便捷數位服務外，更將戰線拉長至實體分行，力推分行「零接觸」服務。
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目前本國銀行分支機構家數超過3400家，銀行業者表示，為滿足多元客群的金融需求，同時為實現更強大的金融服務與功能，除了開發線上數位金融服務，同步實踐實體分行數位升級與轉型，同時因應新冠肺炎疫情影響，更是力推分行「零接觸」體驗服務，像是視訊櫃台、智慧櫃員機開戶等，透過創新科技打造「零接觸」的分行體驗。
以永豐銀行來說，去年陸續於分行接續推出電子表單（eNote）、預填表單及雲端開戶自由選等體驗服務，透過虛實整合，完整提供客戶至分行10分鐘內可零接觸完成開戶，並經由分行數位大使引導，完成基本存、提、匯款需求，全面零接觸，也有業者啟用透過多功能視訊櫃台即可開立無摺帳戶的服務，或是經由智慧櫃員機（STM）開立帳戶、申請金融卡及路銀行等，顯示近年國內金融機構持續運用科技創新，透過實體分行提升服務深度並強化數位金融的完整性，貼近民眾的使用習慣以拓展服務廣度，達到整體的普及與多元。

遠東銀行也持續提升數位金融服務，尤其疫情加速數位化發展下，離櫃率從之前9成進一步拉升至93%創新高，即每百位客戶中就有93位是透過數位通路交易，只有7人會到實體分行，而遠銀也持續擴大數位應用、場景金融，建構生態圈，成功開發新客戶並增加黏著度。

此外，中信銀行也設置多功能視訊櫃台，15分鐘內可開立無摺帳戶，如線上已填妥開戶資料並產出條碼再前往櫃台，最快10分鐘內完成，目前在營業部、東湖及台中市市政三分行都適用。

兆豐銀行則有有智慧櫃員機（STM），在STM螢幕上閱讀開戶作業相關條款，即可申辦新台幣、外幣帳戶、申請金融卡、網路銀行及行動e碼等服務，約需20分鐘。
國泰世華銀行則有ATM新功能信用卡費即時查繳，在ATM點選「繳信用卡費」功能，並輸入身分證字號及生日可查當期信用卡帳單，並可選擇帳戶扣繳或現鈔繳費，而使用具備零錢機功能者繳費後還可找零。
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