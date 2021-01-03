首家純網銀最快1月底上線　國銀出招力推分行零接觸服務

我是廣告 請繼續往下閱讀
以永豐銀行來說，去年陸續於分行接續推出電子表單（eNote）、預填表單及雲端開戶自由選等體驗服務，透過虛實整合，完整提供客戶至分行10分鐘內可零接觸完成開戶，並經由分行數位大使引導，完成基本存、提、匯款需求，全面零接觸，也有業者啟用透過多功能視訊櫃台即可開立無摺帳戶的服務，或是經由智慧櫃員機（STM）開立帳戶、申請金融卡及路銀行等，顯示近年國內金融機構持續運用科技創新，透過實體分行提升服務深度並強化數位金融的完整性，貼近民眾的使用習慣以拓展服務廣度，達到整體的普及與多元。
遠東銀行也持續提升數位金融服務，尤其疫情加速數位化發展下，離櫃率從之前9成進一步拉升至93%創新高，即每百位客戶中就有93位是透過數位通路交易，只有7人會到實體分行，而遠銀也持續擴大數位應用、場景金融，建構生態圈，成功開發新客戶並增加黏著度。
此外，中信銀行也設置多功能視訊櫃台，15分鐘內可開立無摺帳戶，如線上已填妥開戶資料並產出條碼再前往櫃台，最快10分鐘內完成，目前在營業部、東湖及台中市市政三分行都適用。
兆豐銀行則有有智慧櫃員機（STM），在STM螢幕上閱讀開戶作業相關條款，即可申辦新台幣、外幣帳戶、申請金融卡、網路銀行及行動e碼等服務，約需20分鐘。
國泰世華銀行則有ATM新功能信用卡費即時查繳，在ATM點選「繳信用卡費」功能，並輸入身分證字號及生日可查當期信用卡帳單，並可選擇帳戶扣繳或現鈔繳費，而使用具備零錢機功能者繳費後還可找零。