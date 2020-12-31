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跨年晚會為何續辦？黃珊珊：昨晚見過陳時中確認無風險

記者丁上程/台北報導

2020-12-31 13:20:29

台北市副市長黃珊珊29日下午表示，台北市跨年晚會照常舉辦，不過入場將採取實名制，且規劃上限8萬人入場，強制配戴口罩並且禁止飲食，違者將依法開罰3000元。
▲台北市副市長黃珊珊31日表示，30晚間有見過衛福部長陳時中，確認過現階段無社區感染風險，才決定跨年晚會續辦。（圖／記者丁上程攝,2020.12.29）
新冠肺炎疫情持續在世界各國延燒，英國變種病毒近日也隨著包機入侵台灣，眼見如此各個縣市政府紛紛宣佈取消跨年活動，並改採線上直播的方式進行。不過台北市政府似乎獨排眾議，仍舊維持跨年晚會正常舉辦。對此台北市的防疫指揮官、副市長黃珊珊今天（31日）上午就在臉書上PO文，表示昨天（30日）晚間有見過衛福部長陳時中，確認目前並沒有社區感染的風險。
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受到新冠肺炎疫情影響，昨天晚間各地方縣市政府相繼宣布，跨年晚會改採線上直播的方式進行。不過台北市政府並未在當下做出決定，而是在市長柯文哲一夜深思，以及各局處搜集相關資料後，今天上午的晨會中進行廣泛討論，最終因為疫情狀況仍不到危急，且市府方面有把握能做好控管，因而維持續辦的計畫。
在今天上午柯文哲宣布跨年晚會續辦後，黃珊珊也在臉書上PO文，表示「我相信台北市續辦跨年晚會的決定，一定會引來各界不同的意見。」黃珊珊說，「昨晚我也當面向陳時中部長報告，確認目前並沒有社區感染的風險，且跨年晚會遵守指揮中心宣布的五大原則，今天上午的院會，我也再次向陳部長報告北市的決定」。
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