特企／百事可樂冠名台中麗寶跨年　亞太區代言人閃亮發布

令人沮喪、動盪不安的2020年即將倒數，來罐百事可樂，讓心情大樂！百事可樂冠名贊助2021年台中麗寶樂園跨年雙演唱會，陪您歡樂跨年迎接2021。百事可樂2021年邀請全球當紅韓國女團BLACKPINK擔任品牌亞太區代言人，麗寶樂園跨年現場將播放全台首次曝光的品牌代言廣告，讓BLACKPINK陪伴台灣民眾嗨爆跨年！

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跨年首選百事可樂，蕭敬騰、頑童、5566華麗出席麗寶跨年演唱會

百事可樂冠名贊助2021麗寶樂園跨年雙演唱會活動，陪您倒數迎接新的一年！活動時間分別是2020年12月31日（星期四）晚上9時至隔日1時，以及2021年1月1日（星期五）晚上8時至11時，位於麗寶樂園第二停車場盛大舉行，倒數嘉賓包括頑童MJ116、安心亞、5566、吳卓源等卡司，1月1日則有蕭敬騰、五堅情等一起度過新的一年。





百事可樂亞太區年度代言人，女子天團BLACKPINK品牌廣告全台首發

百事可樂2021年邀請全球當紅韓國女團BLACKPINK擔任品牌亞太區代言人，身為YG娛樂公司7年來的首支女子團體，BLACKPINK是目前全球最受關注的女子天團。百事可樂將於2021麗寶樂園跨年雙演唱會活動現場，首次曝光BLACKPINK品牌代言廣告，熱情邀約粉絲BLINK到場支持！