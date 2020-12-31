押人上山毆打喬債 警察路檢沒察覺異狀
記者鄧力軍/台中報導
2020-12-31 14:30:00
羅姓男子與債權人「喬」債務不成，遭廖姓及蔡姓等男子押往台中市太平山區毆打，途中對其車輛臨檢的警察也沒有發現異狀；羅男被迫簽下70萬元本票並交出身上4萬元後才獲釋，隨即向台中市警局第四分局報案﹔台中地院審結後依妨害自由罪對廖男及蔡男各判處有期徒刑4月。
第四分局警方調查，王姓男子積欠廖姓男子60萬元賭債，而羅姓被害人因與王男合夥經營娃娃機店，有欠王男股金，於是廖男要求王男將羅男的債權移轉給他，廖、王、羅等人即於108年3月14日晚上10時許相約於南屯區的一處園藝店協商債務問題。一夥人協商至深夜未有結果，廖男等人即軟硬兼施要羅男上車，準備載往台中市太平區廓子坑山區一處民宅逼債，並安排蔡姓男子駕駛另一輛車於後方押車，路上正巧遇上警察路檢，但警察沒有察覺任何異狀而放行。途中廖男為避免羅姓被害人記住車行路線及地點，於山區停靠路旁，與蔡男用布條將羅男雙眼蒙住，用膠帶綑綁雙手後再押回車上。羅男被押到山區下車，因眼睛遭蒙住，一路跌得全身多處受傷，被帶進一間民宅後還遭到廖男及蔡男毆打逼債，最後被迫簽下一張面額70萬元的本票，並交出身上4萬元現金，才獲被載下山到永春東路釋放﹔台中地院法官審酌廖、蔡2 人僅為債務協商，竟以犯罪方式剝奪被害人之行動自由，且妨害自由期間非短，毫無法治觀念，分別量處有期期刑4月，以資懲儆。