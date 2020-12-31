台股封關創歷史新高　全年漲2735點、台積電共漲199元

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台北股市今日封關日，開盤漲16.83點，加權股價指數以14704.53點開出，沒多久來到14760點，其主要功臣就是權值股台積電，早盤來到528元還不夠，拉尾盤到530元新天價，也帶動大盤收盤前走高，終場漲44點，收在14732點創新高，漲幅0.3%，成交金額2573億元。而去年封關日收在11997.14點，今年上漲2735.39點，全年漲幅22.8%。
盤中鴻海、聯發科等電子權值股也同步走高，其中鴻海收漲0.4%，來到92元，與之合作攻電動車的裕隆也十分搶眼，終場漲4元，來到46.9元，近乎漲停。其他電動車概念股廣華、台達電、順德、強茂、原相、同致、乙盛都紅通通。運輸族群長榮、陽明漲6%，志信飆漲停，中櫃與四維航漲4%。
Yahoo奇摩股市昨（30）日公布2020熱門台股指標，電子族群再度包辦全數榜單，其中，護國神山台積電登上冠軍，連續兩年奪冠的鴻海今年則居次，其他包括晶圓代工、被動元件、面板族群也都備受股民關注。
展望2021台股表現，國泰證券看法偏正面，首先，由於GDP與企業獲利雙雙成長，將帶動指數呈現正向格局，且疫苗上市仍處觀察期，全球量化寬鬆的措施暫不改變，同時美國新任總統就任後，可望重建全球貿易秩序，認為2021年可多加關注全球經濟、商品原物料行情、以及東京奧運題材與動向，若全球資金動能未產生明顯的變化，投資人不妨以審慎樂觀的態度看待行情。