萊豬迫地方自治條例無效 藍營執政縣市聲請釋憲
記者 陳弘志 / 台北報導
2020-12-31 14:20:18
萊豬即將在明天元旦正式開放進口，行政院今天(31)下午宣布各縣市的地方自治條例「萊劑零檢出」無效。國民黨強烈譴責行政院，將協調藍營執政縣市聲請大法官解釋。
國民黨指出，依據地方制度法規定，在大法官做成解釋之前，中央不得停止、變更、撤銷、廢止地方政府的決定與執行，呼籲民進黨不要一錯再錯，在釋憲完成之前，不應濫權廢止縣市相關自治條例規定，阻擋地方政府守住國人健康的最後防線。 國民黨強調，「中央放水、地方把關」有什麼不對？依據大法官會議釋字第738號解釋意旨，地方政府本可因地制宜，擬定比中央政府更嚴格的措施，為人民把關，各縣市基於公益，制定相關自治條例主張萊劑零檢出，無論情理法，都有堅實的基礎，行政院對地方政府出言恫嚇，反而凸顯民進黨執意逼人民強吞萊豬。國民黨表示，先前立法院審查開放萊豬行政命令，三名綠營立委跑票，代表的不就是民進黨自家人都對開放萊豬表達不滿。國民黨堅持守護食安，未來將結合各縣市議會、黨部的力量，於全台推動「護食安」公投第二階段連署，呼籲民眾踴躍參與，以行動表達人民作主、拒絕萊豬的強大民意。